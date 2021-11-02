COVID-сертифікатів у "Дії" вже 5,5 мільйонів: невдалі спроби не рахують
Київ • УНН
КИЇВ . 2 листопада. УНН. Вже п’ять з половиною мільйонів українців згенерували свої COVID-сертифікати. Тільки вчора цифра була п’ять. Про це УНН повідомили у Мінцифрі.
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“Станом на 14:36 було згенеровано 5 442 885 ковід-сертифікатів. З них 1,5 млн — це „жовті“ сертифікати з 1 дозою”, — повідомили УНН у Мінцифрі.
Деталі
Відзначимо, що чимало українців скаржаться на те, що не можуть згенерувати свій сертифікат, однак у міністерстві статистики за зверненнями не ведуть.
“Статистику по зверненням складно навіть відслідкувати — бо частина людей звертається на гарячу лінію МОЗ, частина у нашу службу підтримки, хтось пише в соцмережі і ми допомагаємо, хтось на пошту, хтось в месенджери, хтось до прес-служби звертається. Ми всім допомагаємо. Але порахувати тут нереально”, — відзначили у Мінцифрі.
Доповнення
У зв’язку з розширенням “червоної” зони, в Україні почали “штурмувати” пункти вакцинації. Так, повідомлялося, що в Києві збільшилися черги з бажаючих зробити щеплення від коронавірусу.
До слова, на тлі посилення вакцинації, в мобільному додатку “Дія” сьогодні стався збій. Користувачі не могли “підтягнути” COVID-сертифікати, і авторизуватися у програмі.
У службі підтримки повідомили, що виникли технічні проблеми. На даний момент робота додатку стабілізувалася.