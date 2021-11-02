У “Дії” стався збій: користувачі не могли авторизуватись та відкрити COVID-сертифікати

Деталі

Зокрема, сьогодні від користувачів надійшли скарги на збої в роботі програми "Дія". Повідомлялося про неможливість авторизуватися в програмі, ще у частини користувачів не довантажувалися документи і covid-сертифікати.

У службі підтримки підтвердили інформацію про збій, повідомивши, що виникли технічні проблеми. На даний момент робота додатку стбілізувалася.

Зазначимо, що у зв'язку з розширенням "червоної" зони, в Україні почали "штурмувати" пункти вакцинації. Так, повідомлялося, що в Києві збільшилися черги з бажаючих зробити щеплення від коронавірусу.



Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби covid-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,5 мільйона осіб. При цьому в цілому зробили майже 18 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - 273 тисячі, більшість - понад 200 тисяч - першою дозою.



Додамо

Українці отримали в цифровому форматі вже 5 мільйонів сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, завантаживши їх за допомогою програми або порталу "Дія".