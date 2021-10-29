За несколько дней до "красной зоны": в Киеве люди без масок и дистанции выстраиваются в длинные очереди на вакцинацию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. После объявления карантинных ограничений для невакцинированных киевлян с 1 ноября, в пятницу возле пунктов вакцинации образовались огромные очереди из желающих вакцинироваться. Об этом УНН сообщает со ссылкой на соцсети.
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Следовательно, в Оболонском районе Киева граждане создали огромные очереди возле пунктов вакцинации, сообщается на Facebook-странице "Моя Оболонь".
Сегодня очереди наблюдаются в размещенных пунктах:
в здании Оболонской районной госадминистрации,
в строительном супермаркете на улице Полярной,
в ТРЦ Dream Berry по Оболонскому проспекту.
Как сообщают СМИ, схожая ситуация произошла на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от COVID-19. По информации из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пыталась попасть на прививку.
Кроме того, очереди также наблюдались у пункта вакцинации в ТРЦ Ocean Plaza.
Добавим
Медики высказались против инициативы по экспресс-вакцинации. В частности, главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская пояснила, что все мероприятия в очаге интенсивной передачи инфекции должны быть направлены на разъединение людей, а не на скопление.
Она назвала такие пункты вакцинации пунктами инфицирования в условиях, когда практически вся страна в красной зоне.
Как сообщал УНН, с 1 ноября Киев войдет в "красную" зону карантина. В частности, запрещается:
работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
проведение массовых мероприятий и т.п.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.