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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Голубовська про вакцинацію від COVID-19 на вокзалах: який епідеміолог це витримає?

Київ • УНН

 • 29148 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Ми відкрили пункти вакцинації в “червоних” зонах на вокзалі. Який епідеміолог може це витримати? Про це сказала головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу Володимира Полуєва і Анни Степанець “Чергові по країні”, додавши що ці пункти перетворяться в місця інфікування, передає УНН.

Голубовська про вакцинацію від COVID-19 на вокзалах: який епідеміолог це витримає?

Цитата

"Ми відкрили пункти вакцинації в "червоних" зонах на вокзалі. Який епідеміолог може це витримати? У червоній зоні, коли ми всі вже наближаємося до червоної зони. Тобто зараз ми в такій ситуації глобального зростання", - сказала Голубовська.

Деталі

Вона пояснила, що всі заходи в осередку інтенсивної передачі інфекції повинні бути спрямовані на роз'єднання людей, а не на скупчення.

"Коли йдеться про зростання такого інфекційного захворювання як це, з таким механізмом передачі, все повинно бути направлено на роз'єднання людей, а не скупчення ... Це будуть пункти інфікування", - розповіла Голубовська.

Доповнення

Ольга Голубовська заявила, що вакцинація від COVID-19 на вокзалах може погіршити епідемічну ситуацію в Україні.

Лікар-імунолог Інна Березюк, висловився, в тому числі про вакцинацію людей на вокзалах, заявила, що готова публічно спалити свій диплом.

На залізничних вокзалах з 21 жовтня розгорнули пункти вакцинації і експрес-тестування на COVID-19.

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