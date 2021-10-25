Голубовська про вакцинацію від COVID-19 на вокзалах: який епідеміолог це витримає?
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Ми відкрили пункти вакцинації в “червоних” зонах на вокзалі. Який епідеміолог може це витримати? Про це сказала головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу Володимира Полуєва і Анни Степанець “Чергові по країні”, додавши що ці пункти перетворяться в місця інфікування, передає УНН.
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"Ми відкрили пункти вакцинації в "червоних" зонах на вокзалі. Який епідеміолог може це витримати? У червоній зоні, коли ми всі вже наближаємося до червоної зони. Тобто зараз ми в такій ситуації глобального зростання", - сказала Голубовська.
Деталі
Вона пояснила, що всі заходи в осередку інтенсивної передачі інфекції повинні бути спрямовані на роз'єднання людей, а не на скупчення.
"Коли йдеться про зростання такого інфекційного захворювання як це, з таким механізмом передачі, все повинно бути направлено на роз'єднання людей, а не скупчення ... Це будуть пункти інфікування", - розповіла Голубовська.
Доповнення
Ольга Голубовська заявила, що вакцинація від COVID-19 на вокзалах може погіршити епідемічну ситуацію в Україні.
Лікар-імунолог Інна Березюк, висловився, в тому числі про вакцинацію людей на вокзалах, заявила, що готова публічно спалити свій диплом.
На залізничних вокзалах з 21 жовтня розгорнули пункти вакцинації і експрес-тестування на COVID-19.