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Голубовська заявила, що вакцинація на вокзалах може погіршити епідемію COVID-19

Київ • УНН

 • 54953 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Вакцинація від COVID-19 на вокзалах може погіршити епідемічну ситуацію в Україні. Про це заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська в ефірі "Свобода Слова з Савіком Шустером", передає кореспондент УНН.

Голубовська заявила, що вакцинація на вокзалах може погіршити епідемію COVID-19

Цитата

"Зараз треба ще вміти вакцинувати, щоб не роздути цю епідемію ще більшою мірою. Зараз, в тому числі, треба змінити тактику лікування для того, щоб знизити навантаження на відділення інтенсивної терапії і ресурс для цього є", - сказала Голубовська.

Деталі

На уточнююче запитання, чому вакцинація зараз може погіршити ситуацію, Голубовська відповіла: "Так як вона проводитися зараз на вокзалах, то вона 100% може погіршити. Я сподіваюся що це припинитися на вокзалах".

За її словами, стратегія вакцинації, коли йде зростання захворювання, тим більше в "червоних" зонах, повинна бути інша.

"Можна вакцинувати де завгодно, але до вакцинованих потрібен особливий підхід. Їх потім треба ізолювати ... Але вакцинувати на вокзалі ... Люди, будучи вакцинованими, перебуваючи в "червоній" зоні, будуть інфікуватися", - пояснила Голубовська.

Доповнення

На залізничних вокзалах з 21 жовтня розгорнули пункти вакцинації і експрес-тестування на COVID-19.

У разі відсутності COVID-документів пасажири можуть зробити експрес-тести на COVID-19 на 10 залізничних вокзалах: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). У разі негативного тесту пасажири зможуть здійснити посадку в потяги. Вартість такого тестування для осіб, які мають квиток на поїзд - 350 грн. З учорашнього дня, 21 жовтня тут було зроблено понад 1500 тестів, з яких 30 виявилися позитивними.

Крім того, в пунктах вакцинації, що працюють уже на 10 вокзалах, можна зробити щеплення від COVID-19 і з відповідним документом сісти в поїзд. За добу в зазначених пунктах вже вакциновано близько 700 осіб.

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