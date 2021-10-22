В Украине за сутки из-за отсутствия COVID-документов к поездам не пустили около 180 пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Украине за первые сутки действия новых правил проезда в поезда не были допущены 175 пассажиров из-за отсутствия COVID-документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Укрзализныцю”.
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“По состоянию на 9:00 22 октября 2021 года из-за отсутствия надлежащих документов не допущены в поезда 175 пассажиров. Для урегулирования ситуаций к поездам 25 раз вызывались представители Национальной полиции”, — говорится в сообщении.
Детали
“Укрзализныця” призывает пассажиров соблюдать новые правила безопасного проезда железнодорожным транспортом, утвержденных КМУ и вступили в силу с 21 октября.
В “Укрзализныце” напомнили, что кроме билета на поезд и документа, удостоверяющего личность, пассажиры должны иметь с собой:
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- документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
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- или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный или созданный в приложении “Дия”)
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- или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).
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Отмечается, что в случае отсутствия этих документов пассажиры могут сделать экспресс-тесты на COVID-19 на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). В случае отрицательного теста пассажиры смогут совершить посадку в поезда. Стоимость такого тестирования для лиц, имеющих билет на поезд — 350 грн. Со вчерашнего дня здесь было сделано более 1500 тестов, из которых 30 оказались положительными.
Кроме того, в пунктах вакцинации, работающие уже на 10 вокзалах, можно сделать прививку от COVID-19 и с соответствующим документом сесть в поезд. За сутки в указанных пунктах уже вакцинировано около 700 человек.
Дополнение
Бывший народный депутат Надежда Савченко вместе с сестрой пыталась пройти пограничный контроль в аэропорту “Борисполь” по поддельному COVID-сертификатом.
Министр внутренних дел Денис Монастырский напомнил, что пользователей поддельных COVID-сертификатов также будут наказывать.