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В Україні за добу через відсутність COVID-документів до поїздів не пустили близько 180 пасажирів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні за першу добу дії нових правил проїзду до поїздів не було допущено 175 пасажирів через відсутність COVID-документів. Про це УНН повідомляє з посиланням на “Укрзалізницю”.

В Україні за добу через відсутність COVID-документів до поїздів не пустили близько 180 пасажирів

Цитата

“Станом на 9:00 22 жовтня 2021 року через відсутність належних документів не допущено до поїздів 175 пасажирів. Для врегулювання ситуацій до поїздів 25 разів викликалися представники Національної поліції”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

“Укрзалізниця” закликає пасажирів дотримуватися нових правил безпечного проїзду залізничним транспортом, які затверджені КМУ та набули чинності з 21 жовтня.

В “Укрзалізниці” нагадали, що крім квитка на поїзд та документа, що посвідчує особу, пасажири повинні мати із собою:

  • документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
  • або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку “Дія”);
  • або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Зазначається, що у разі відсутності цих документів пасажири можуть зробити експрес-тести на COVID-19 на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). У разі негативного тесту пасажири зможуть здійснити посадку до поїзда. Вартість такого тестування для осіб, які мають квиток на поїзд, — 350 грн. Відучора тут було зроблено більше 1500 тестів, з яких 30 виявилися позитивними.

Крім того, у пунктах вакцинації, що працюють уже на 10 вокзалах, можна зробити щеплення від COVID-19 і з відповідним документом сісти у поїзд. За добу у зазначених пунктах уже вакциновано близько 700 осіб.

Доповнення

Колишній народний депутат Надія Савченко разом з сестрою намагалася пройти прикордонний контроль в аеропорту “Бориспіль” за підробним COVID-сертифікатом.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський нагадав, що користувачів підробних COVID-сертифікатів також каратимуть.

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