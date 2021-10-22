В Україні за добу через відсутність COVID-документів до поїздів не пустили близько 180 пасажирів

Цитата

“Станом на 9:00 22 жовтня 2021 року через відсутність належних документів не допущено до поїздів 175 пасажирів. Для врегулювання ситуацій до поїздів 25 разів викликалися представники Національної поліції”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

“Укрзалізниця” закликає пасажирів дотримуватися нових правил безпечного проїзду залізничним транспортом, які затверджені КМУ та набули чинності з 21 жовтня.

В “Укрзалізниці” нагадали, що крім квитка на поїзд та документа, що посвідчує особу, пасажири повинні мати із собою:



документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;



або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку “Дія”);



або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).



Зазначається, що у разі відсутності цих документів пасажири можуть зробити експрес-тести на COVID-19 на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). У разі негативного тесту пасажири зможуть здійснити посадку до поїзда. Вартість такого тестування для осіб, які мають квиток на поїзд, — 350 грн. Відучора тут було зроблено більше 1500 тестів, з яких 30 виявилися позитивними.

Крім того, у пунктах вакцинації, що працюють уже на 10 вокзалах, можна зробити щеплення від COVID-19 і з відповідним документом сісти у поїзд. За добу у зазначених пунктах уже вакциновано близько 700 осіб.

Доповнення

Колишній народний депутат Надія Савченко разом з сестрою намагалася пройти прикордонний контроль в аеропорту “Бориспіль” за підробним COVID-сертифікатом.



Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський нагадав, що користувачів підробних COVID-сертифікатів також каратимуть.