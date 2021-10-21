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С сегодняшнего дня в Украине вакцинироваться можно на вокзалах

Киев • УНН

 • 20655 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. На железнодорожных вокзалах с сегодняшнего дня развернули пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19, сообщили УНН в Укрзализныце.

С сегодняшнего дня в Украине вакцинироваться можно на вокзалах

Цитата:

"От 21 октября 2021 года на крупнейших железнодорожных вокзалах страны работающие пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Вакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата", - указали в компании.

Детали

Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава. Пассажиры, имеющие билет на поезд, как указано, "смогут сделать это медицинское исследование за 350 грн".

Кроме этого, отныне начинают работать пункты бесплатной вакцинации на 5 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса и Днепр.

В дальнейшем планируется увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

Напомним

Согласно постановлению Кабинет министров Украины № 1236 с 21 октября 2021 года изменяются правила перевозок пассажиров во время карантина. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при условии наличия у пассажиров сертификата о вакцинации (бумажного или в приложении "Дія"), или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, что должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Украинские Национальные Новости

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