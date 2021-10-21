Відсьогодні в Україні вакцинуватися можна на вокзалах

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“Від 21 жовтня 2021 року на найбільших залізничних вокзалах країни працююють пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19. Невакциновані пасажири можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату”, — вказали у компанії.

Деталі

Пункти експрес-тестування працюють на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава. Пасажири, які мають квиток на поїзд, як вказано, "зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн".

Крім цього, відсьогодні починають працювати пункти безкоштовної вакцинації на 5 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро.

Надалі планується збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.

Нагадаємо

Відповідно до постанови Кабінет міністрів України № 1236, з 21 жовтня 2021 року змінюються правила перевезень пасажирів під час карантинних обмежень. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за умови наявності у пасажирів сертифікату про вакцинацію (паперового або в додатку “Дія”), або документу про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.