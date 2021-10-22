Голубовская заявила, что вакцинация на вокзалах может ухудшить эпидемию COVID-19

Цитата

“Сейчас надо еще уметь вакцинировать, чтобы не раздуть эту эпидемию еще в большей степени. Сейчас, в том числе надо поменять стратегию лечения для того, чтобы снизить нагрузку на отделение интенсивной терапии и ресурс для этого есть”, — сказала Голубовская.

Детали

На уточняющий вопрос, почему вакцинация сейчас может ухудшить ситуацию, Голубовская ответила: “Так как она проводиться сейчас на вокзалах, то она 100% может ухудшить. Я надеюсь что это прекратиться на вокзалах”.

По ее словам, стратегия вакцинации, когда идет рост заболевания, тем более в “красных” зонах, должна быть другая.

“Можно вакцинировать где угодно, но к вакцинированным нужен особый подход. Их потом надо изолировать... Но вакцинировать на вокзале... Люди, будучи вакцинированными, находясь в „красной“ зоне будут инфицироваться”, — объяснила Голубовская.

Дополнение

На железнодорожных вокзалах с 21 октября развернули пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

В случае отсутствия COVID-документов пассажиры могут сделать экспресс-тесты на COVID-19 на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). В случае отрицательного теста пассажиры смогут совершить посадку в поезда. Стоимость такого тестирования для лиц, имеющих билет на поезд — 350 грн. Со вчерашнего дня, 21 октября здесь было сделано более 1500 тестов, из которых 30 оказались положительными.

Кроме того, в пунктах вакцинации, работающие уже на 10 вокзалах, можно сделать прививку от COVID-19 и с соответствующим документом сесть в поезд. За сутки в указанных пунктах уже вакцинировано около 700 человек.