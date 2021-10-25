Голубовская о вакцинации от COVID-19 на вокзалах: какой эпидемиолог это выдержит?
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Мы открыли пункты вакцинации в “красных” зонах на вокзале. Какой эпидемиолог может это выдержать? Об этом сказала главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу Владимира Полуева и Анны Степанец “Дежурные по стране”, добавив что эти пункты превратятся в места инфицирования, передает УНН.
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“Мы открыли пункты вакцинации в „красных“ зонах на вокзале. Какой эпидемиолог может это выдержать? В красной зоне, когда мы все уже приближаемся к красной зоне. То есть сейчас мы в такой ситуации глобального роста”, — сказала Голубовская.
Детали
Она объяснила, что все мероприятия в очаге интенсивной передачи инфекции должны быть направлены на разобщение людей, а не на скопление.
“Когда идет о росте такого инфекционного заболевания как это, с таким механизмом передачи все должно быть направлено на разобщение людей, а не скопление... Это будут пункты инфицирования”, — рассказала Голубовская.
Дополнение
Ольга Голубовская заявила, что вакцинация от COVID-19 на вокзалах может ухудшить эпидемическую ситуацию в Украине.
Врач-иммунолог Инна Березюк, высказался, в том числе о вакцинации людей на вокзалах, заявила, что готова публично сжечь свой диплом.
На железнодорожных вокзалах с 21 октября развернули пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.