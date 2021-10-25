"Могу сжечь свой диплом": врач-иммунолог эмоционально высказалась по вакцинации людей на вокзалах и заявила о "медицинском геноциде"

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"Я об этом уже написала на своей странице в Фейсбуке. Меня можно за это посадить, пожалуйста. Я могу свой диплом публично сжечь на площади, если это нужно. Но я считаю, что те действия, которые сейчас делает власть, если у нас уже полгосударства "красные" - это геноцид. Такая вакцинация - это медицинский геноцид", - заявила Березюк, реагируя на реплику ведущего относительно действий власти по вакцинации людей, в том числе непосредственно перед посадкой на поезд.

Детали

Она отметила, что готова "сжечь" свой диплом, если ей процитируют хотя бы один учебник по инфектологии и эпидемиологии, который опровергнет ее мнение.

К слову

Ранее главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что вакцинация от COVID-19 на вокзалах может ухудшить эпидемическую ситуацию в Украине.

Дополнение

На железнодорожных вокзалах с 21 октября развернули пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

В случае отсутствия COVID-документов пассажиры могут сделать экспресс-тесты на COVID-19 на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). В случае отрицательного теста пассажиры смогут совершить посадку в поезда. Стоимость такого тестирования для лиц, имеющих билет на поезд - 350 грн. 21 октября здесь было сделано более 1500 тестов, из которых 30 оказались положительными.

Кроме того, в пунктах вакцинации, работающих уже на 10 вокзалах, можно сделать прививку от COVID-19 и с соответствующим документом сесть в поезд. За сутки в указанных пунктах было вакцинировано около 700 человек.