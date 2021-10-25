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"Можу спалити свій диплом": лікар-імунолог емоційно висловилася про вакцинацію людей на вокзалах і заявила про "медичний геноцид"

Київ • УНН

 • 113062 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Лікар-імунолог Інна Березюк, висловлюючись у тому числі про вакцинацію людей на вокзалах, заявила, що готова публічно спалити свій диплом. Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "НАШ", пише УНН.

"Можу спалити свій диплом": лікар-імунолог емоційно висловилася про вакцинацію людей на вокзалах і заявила про "медичний геноцид"

Цитата:

“Я про це вже написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Мене можна за це посадити, будь ласка. Я можу свій диплом публічно спалити на площі, якщо це потрібно. Але я вважаю, що ті дії, які зараз робить влада, якщо у нас вже пів держави "червоні“ — це геноцид. Така вакцинація — це медичний геноцид”, — заявила Березюк, реагуючи на репліку ведучого щодо дій влади стосовно вакцинації людей, у тому числі безпосередньо перед посадкою на поїзд.

Деталі

Вона відзначила, що готова “спалити” свій диплом, якщо їй процитують хоча б один підручник з інфектології та епідеміології, який спростує її думку.

До слова

Раніше головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що вакцинація від COVID-19 на вокзалах може погіршити епідемічну ситуацію в Україні.

Доповнення

На залізничних вокзалах з 21 жовтня розгорнули пункти вакцинації і експрес-тестування на COVID-19.

У разі відсутності COVID-документів пасажири можуть зробити експрес-тести на COVID-19 на 10 залізничних вокзалах: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). У разі негативного тесту пасажири зможуть здійснити посадку в потяги. Вартість такого тестування для осіб, які мають квиток на поїзд — 350 грн. 21 жовтня тут було зроблено понад 1500 тестів, з яких 30 виявилися позитивними.

Крім того, в пунктах вакцинації, що працюють уже на 10 вокзалах, можна зробити щеплення від COVID-19 і з відповідним документом сісти в поїзд. За добу в зазначених пунктах було вакциновано близько 700 осіб.

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