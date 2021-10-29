За кілька днів до "червоної зони": у Києві люди без масок і дистанції шикуються у довжелезні черги на вакцинацію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Після оголошення карантинних обмежень для невакцинованих киян з 1 листопада, у п’ятницю біля пунктів вакцинації утворилися величезні черги з бажаючих вакцинуватися. Про це УНН повідомляє з посиланням на соцмережі.
Деталі
Відтак, в Оболонському районі Києва громадяни утворили величезні черги біля пунктів вакцинації, повідомляється на Facebook-сторінці “Моя Оболонь”.
Сьогодні черги спостерігаються в пунктах, що розміщені:
у будівлі Оболонської районної держадміністрації,
у будівельному супермаркеті на вулиці Полярній,
у ТРЦ Dream Berry на Оболонському проспекті.
Як повідомляють ЗМІ, схожа ситуація сталася на території Міжнародного виставкового центру в Києві, де працює пункт масової вакцинації від COVID-19. За інформацією через збій в електронній черзі натовп людей намагався потрапити на щеплення.
Крім того, черги також спостерігалися біля пункту вакцинації у ТРЦ Ocean Plaza.
Додамо
Медики висловилися проти ініціативи стосовно експрес-вакцинації. Зокрема головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська пояснила, що всі заходи в осередку інтенсивної передачі інфекції повинні бути спрямовані на роз’єднання людей, а не на скупчення.
Вона назвала такі пункти вакцинації пунктами інфікування в умовах, коли практично вся країна у “червоній зоні”.
Як повідомляв УНН, з 1 листопада Київ увійде до “червоної” зони карантину. Зокрема, забороняється:
робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.