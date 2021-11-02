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Украина после выходных снова вышла на 200 тыс. прививок от COVID-19 первой дозой

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,5 миллиона человек. При этом в целом сделали почти 18 миллионов прививок, за последние сутки из которых - 273 тысячи, большинство - более 200 тысяч - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Украина после выходных снова вышла на 200 тыс. прививок от COVID-19 первой дозой

Цитата:

"За сутки 1 ноября в Украине 273 307 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы - 65 430 человек", - сообщили в Минздраве.

Детали

От начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу - 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 515 248 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 17 968 898 прививок.

93,5% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендованный уровень вакцинации первой дозой в 100 тысяч прививок в сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.

Но две недели назад показатель снова превысил 100 тысяч, а на прошлой неделе – перевалил за 200 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в "красную" зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в "красную" зону. Такая же ситуация, в частности, была и в Запорожье, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Киеве. На Прикарпатье желающие вакцинироваться даже блокировали работу центра вакцинации.

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 16 регионов - Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области и город Киев.

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