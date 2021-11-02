В “Дие” произошел сбой: пользователи не могли авторизоваться и открыть COVID-сертификаты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На фоне усиления вакцинации от коронавируса, в мобильном приложении “Дия” сегодня произошел сбой. Пользователи не могли “подтянуть” COVID-сертификаты, и авторизоваться в программе. Это УНН подтвердили в службе поддержки пользователей “Дии”.
Детали
В частности, сегодня от пользователей поступили жалобы на сбои в работе приложения “Дія”. Сообщалось о невозможности авторизоваться в программе, ещё у части пользователей не подгружались документы и COVID-сертификаты.
В службе поддержки подтвердили информацию о сбое, сообщив, что возникли технические проблемы. На данный момент работа приложени стбилизировалась.
Отметим, что в связи с расширением “красной” зоны, в Украине начали “штурмовать” пункты вакцинации. Так, сообщалось, что в Киеве увеличились очереди из желающих привиться от коронавируса.
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,5 миллиона человек. При этом в целом сделали почти 18 миллионов прививок, за последние сутки из которых - 273 тысячи, большинство - более 200 тысяч - первой дозой.
Добавим
Украинцы получили в цифровом формате уже 5 миллионов сертификатов о вакцинации от COVID-19, загрузив их с помощью приложения или портала “Дия”.