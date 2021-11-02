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COVID-сертификатов в "Дії" уже 5,5 миллионов: неудачные попытки не считают

Киев • УНН

 • 21761 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Уже пять с половиной миллионов украинцев сгенерировали свои COVID-сертификаты. Только вчера цифра была пять. Об этом УНН сообщили в Минцифре.

COVID-сертификатов в "Дії" уже 5,5 миллионов: неудачные попытки не считают

Цитата

“По состоянию на 14:36 было сгенерировано 5 442 885 ковид-сертификатов. Из них 1,5 млн — это „желтые“ сертификаты с 1 дозой”, — сообщили УНН в Минцифре.

Детали

Отметим, что многие украинцы жалуются на то, что не могут сгенерировать свой сертификат, однако в министерстве статистики по обращениям не ведут.

“Статистику по обращениям сложно даже отследить — потому что часть людей обращается на горячую линию Минздрава, часть в нашу службу поддержки, кто-то пишет в соцсети и мы помогаем, кто-то на почту, кто-то в мессенджеры, кто-то в пресс-службу обращается. Мы всем помогаем. Но посчитать здесь нереально”, — отметили в Минцифре.

Дополнение

В связи с расширением “красной” зоны, в Украине начали “штурмовать” пункты вакцинации. Так, сообщалось, что в Киеве увеличились очереди из желающих сделать прививку от коронавируса.

К слову, на фоне усиления вакцинации, в мобильном приложении “Дія” сегодня произошел сбой. Пользователи не могли “подтянуть” COVID-сертификаты, и авторизоваться в программе.

В службе поддержки сообщили, что возникли технические проблемы. На данный момент работа приложения стабилизировалась.

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