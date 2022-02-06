COVID-протест: в Оттаві запровадили надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Оттаві (Канада), де тривають акції протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації, оголосили надзвичайний стан. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву мера Джима Вотсона, інформує УНН.
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Вотсон заявив, що дедалі гучніші демонстрації становлять “серйозну небезпеку та загрозу для безпеки мешканців”. Сотні вантажівок продовжували займати центр міста біля парламенту Канади, і жодних ознак того, що протестувальники мають намір іти, не було.
Надзвичайний стан “наголошує на необхідності підтримки з боку інших юрисдикцій та рівнів управління”.
Додамо
У суботу тисячі людей вийшли на демонстрації у канадських містах, зокрема у фінансовому центрі Торонто, оскільки протести проти мандатів на вакцинацію поширилися з Оттави.