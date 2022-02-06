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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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COVID-протест: в Оттаві запровадили надзвичайний стан

COVID-протест: в Оттаві запровадили надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 23055 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Оттаві (Канада), де тривають акції протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації, оголосили надзвичайний стан. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву мера Джима Вотсона, інформує УНН.

Деталі

Вотсон заявив, що дедалі гучніші демонстрації становлять “серйозну небезпеку та загрозу для безпеки мешканців”. Сотні вантажівок продовжували займати центр міста біля парламенту Канади, і жодних ознак того, що протестувальники мають намір іти, не було.

Надзвичайний стан “наголошує на необхідності підтримки з боку інших юрисдикцій та рівнів управління”.

Додамо

У суботу тисячі людей вийшли на демонстрації у канадських містах, зокрема у фінансовому центрі Торонто, оскільки протести проти мандатів на вакцинацію поширилися з Оттави.

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