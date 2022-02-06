COVID-протест: в Оттаве ввели чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Оттаве (Канада), где продолжаются акции протеста против COVID-ограничений и обязательной вакцинации, объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление мэра Джима Уотсона, информируе УНН.
Детали
Уотсон заявил, что все более громкие демонстрации представляют “серьезную опасность и угрозу для безопасности жителей”. Сотни грузовиков продолжали занимать центр города у парламента Канады, и никаких признаков того, что протестующие намерены уходить, не было.
Чрезвычайное положение “подчеркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней управления”.
Добавим
В субботу тысячи людей вышли на демонстрации в канадских городах, в том числе в финансовом центре Торонто, поскольку протесты против мандатов на вакцинацию распространились из Оттавы.