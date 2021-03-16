COVID-госпіталізацій більше норми у 8 регіонах, Чернігівщина знову в "жовтій" зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У восьми регіонах України станом на 16 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, з "небезпечної" зони за добу вийшла Тернопільщина. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у:
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- місті Київ (на 15 березня - 79,3, на 14 березня — 77,2, на 13 березня — 76,7, на 12 березня — 75,4, на 11 березня — 73,7, на 10 березня — 70,3, на 9 березня — 68,8, на 8 березня — 70,2, на 7 березня — 67,7);
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- Вінницькій області (на 15 березня - 122,5, на 14 березня — 122,7, на 13 березня — 123,5, на 12 березня — 123,6, на 11 березня — 121,2, на 10 березня — 116,4, на 9 березня — 111,5, на 8 березня — 118,3, на 7 березня — 115,0);
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- Житомирській області (на 15 березня - 101,3, на 14 березня — 96,0, на 13 березня — 92,3, на 12 березня — 92,6, на 11 березня — 87,6, на 10 березня — 86,9, на 9 березня — 82,8, на 8 березня — 88,0, на 7 березня — 87,3);
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- Закарпатській області (на 15 березня - 87,5, на 14 березня — 86,9, на 13 березня — 86,5, на 12 березня — 87,6, на 11 березня — 87,3, на 10 березня — 86,7, на 9 березня — 86,5, на 8 березня — 95,6, на 7 березня — 96,1);
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- Івано-Франківській області (на 15 березня - 122,3, на 14 березня — 123,4, на 13 березня — 123,6, на 12 березня — 131,3, на 11 березня — 130,5, на 10 березня — 136,7, на 9 березня — 132,8, на 8 березня — 147,0, на 7 березня — 146,3);
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- Миколаївській області (на 15 березня - 89,5, на 14 березня — 90,3, на 13 березня — 87,2, на 12 березня — 81,2, на 11 березня — 77,4, на 10 березня — 74,1, на 9 березня — 68,1, на 8 березня — 72,7, на 7 березня — 69,9);
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- Хмельницькій області (на 15 березня - 75,7, на 14 березня — 73,4, на 13 березня — 71,2, на 12 березня — 68,0, на 11 березня — 66,6, на 10 березня — 66,0, на 9 березня — 63,4, на 8 березня — 68,8, на 7 березня — 67,6);
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- Чернівецькій області (на 15 березня - 87,5, на 14 березня — 89,4, на 13 березня — 90,1, на 12 березня — 90,2, на 11 березня — 89,1, на 10 березня — 91,6, на 9 березня — 89,1, на 8 березня — 99,8, на 7 березня — 96,6).
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За добу рівень госпіталізацій став меншим у п'яти регіонах — на Вінниччині, Прикарпатті, Миколаївщині, Буковині та Тернопільщині. Останній за добу вдалося вийти з "небезпечної" зони по COVID-госпіталізаціях.
Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 16 березня, зважаючи на показники, виглядає так:
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- “жовта” — 11 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області.
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- “помаранчева” — 10 регіонів: місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.
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- “червона” — 4 регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
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За добу Чернігівська область знову перемістилася у "жовту" зону після кількох днів перебування в "помаранчевій".
Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
З 26 лютого на Івано-Франківщині, з 1 березня на території Чернівецької області, з 3 березня на території Житомирської області, а з 8 березня на території Закарпатської області запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.