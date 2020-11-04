COVID-19: Угорщина посилює карантин та вводить комендантську годину

За словами Орбана, уряд введе “особливий правовий порядок” з півночі і звернеться до парламенту з проханням продовжити його на 90 днів. Глава уряду заявив, що нові заходи необхідні для того, щоб запобігти виходу лікарень на проектну потужність до середини грудня. Комендантська година діятиме з півночі до 5 ранку.

Зазначається, що під час першої хвилі пандемії прем’єр-міністр Угорщини прагнув особливих безстрокових повноважень, проте зіткнувся із звинуваченнями з боку правозахисних груп і опозиції в захопленні влади, які його уряд заперечував. У червні парламент позбавив його цих особливих повноважень, які діяли на початку пандемії.

Як повідомляв УНН, станом на ранок середи у світі коронавірусом інфіковано понад 47,3 млн людей, з них одужало понад 31,5 млн, кількість померлих зросла до понад 1,2 млн осіб.