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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 32846 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 58250 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 77935 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 88973 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 98013 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113648 просмотра

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3 марта, 20:50 • 115067 просмотра

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COVID-19: Венгрия усиливает карантин и вводит комендантский час

COVID-19: Венгрия усиливает карантин и вводит комендантский час

Киев  •  УНН

 • 21473 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Венгрия закроет бары и развлекательные заведения и введет ночной комендантский час, чтобы остановить быстрое распространение коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет Reuters, передает УНН.

По словам Орбана, правительство введет “особый правовой порядок” с полуночи и обратится к парламенту с просьбой продлить его на 90 дней. Глава правительства заявил, что новые меры необходимы для того, чтобы предотвратить выход больниц на проектную мощность к середине декабря. Комендантский час будет действовать с полуночи до 5 утра.

Отмечается, что во время первой волны пандемии премьер-министр Венгрии стремился к особым бессрочным полномочиям, однако столкнулся с обвинениями со стороны правозащитных групп и оппозиции в захвате власти, что его правительство отрицало. В июне парламент лишил его этих особых полномочий, которые действовали в начале пандемии.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро среды в мире коронавируса инфицировано более 47,3 млн человек, из них выздоровели более 31,5 млн, количество умерших возросло до более 1,2 млн человек.

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