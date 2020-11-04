COVID-19: Венгрия усиливает карантин и вводит комендантский час

По словам Орбана, правительство введет “особый правовой порядок” с полуночи и обратится к парламенту с просьбой продлить его на 90 дней. Глава правительства заявил, что новые меры необходимы для того, чтобы предотвратить выход больниц на проектную мощность к середине декабря. Комендантский час будет действовать с полуночи до 5 утра.

Отмечается, что во время первой волны пандемии премьер-министр Венгрии стремился к особым бессрочным полномочиям, однако столкнулся с обвинениями со стороны правозащитных групп и оппозиции в захвате власти, что его правительство отрицало. В июне парламент лишил его этих особых полномочий, которые действовали в начале пандемии.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро среды в мире коронавируса инфицировано более 47,3 млн человек, из них выздоровели более 31,5 млн, количество умерших возросло до более 1,2 млн человек.