COVID-19: Венгрия усиливает карантин и вводит комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Венгрия закроет бары и развлекательные заведения и введет ночной комендантский час, чтобы остановить быстрое распространение коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет Reuters, передает УНН.
По словам Орбана, правительство введет “особый правовой порядок” с полуночи и обратится к парламенту с просьбой продлить его на 90 дней. Глава правительства заявил, что новые меры необходимы для того, чтобы предотвратить выход больниц на проектную мощность к середине декабря. Комендантский час будет действовать с полуночи до 5 утра.
Отмечается, что во время первой волны пандемии премьер-министр Венгрии стремился к особым бессрочным полномочиям, однако столкнулся с обвинениями со стороны правозащитных групп и оппозиции в захвате власти, что его правительство отрицало. В июне парламент лишил его этих особых полномочий, которые действовали в начале пандемии.
Как сообщал УНН, по состоянию на утро среды в мире коронавируса инфицировано более 47,3 млн человек, из них выздоровели более 31,5 млн, количество умерших возросло до более 1,2 млн человек.