CNN: Росія направить в Україну ще 1000 найманців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Росія направить в Україну ще близько 1000 найманців "найближчими днями та тижнями". Про це повідомив офіційний представник США, передає УНН із посиланням на CNN.
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Як повідомив чиновник, сили найманців зміцнять ослаблі частини, оскільки вторгнення Росії в Україну триває вже другий тиждень.
У США вважають, що найманці, які вже перебувають в Україні, "погано проявили себе, зіткнувшись із жорсткішим, ніж очікувалося, опором з боку українців", і що в ході війни вже було вбито близько 200 таких найманців.
Офіційні особи США та Заходу очікують, що Росія збільшить темпи та силу своїх ударів по ключових населених пунктах України, включаючи Київ.
Нагадаємо
Від початку війни українська ППО знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.