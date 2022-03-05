CNN: Россия направит в Украину еще 1000 наемников

Детали

Как сообщил чиновник, силы наемников укрепят ослабевшие части, поскольку вторжение России в Украину продолжается уже вторую неделю.

В США считают, что наемники, которые уже находятся в Украине "плохо проявили себя, столкнувшись с более жестким, чем ожидалось, сопротивлением со стороны украинцев", и что в ходе войны уже было убито около 200 таких наемников.

Официальные лица США и Запада ожидают, что Россия увеличит темпы и силу своих ударов по ключевым населенным пунктам Украины, включая Киев.

Напомним

С начала войны украинская ПВО уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов.