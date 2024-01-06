Чиновника запідозрили у махінаціях з землею біля Буковеля
Київ • УНН
Посадовця Держгеокадастру підозрюють у незаконній передачі у приватну власність земель державної лісової ділянки поблизу гірськолижного курорту "Буковель". Вартість землі становила 17 мільйонів гривень.
Посадовцю Держгеокадастру в Івано-Франківській області повідомили про підозру за незаконну передачу у приватну власність землі неподалік Буковелю. Про це йдеться в Telegram-каналі Офісу Генпрокурора, пише УНН.
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"... першому заступнику начальника ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України)", - ідеться в повідомленні.
За даними слідства, підозрюваний, не маючи на це повноважень, підписав та видав незаконний наказ, який передбачав передачу землі лісогосподарського призначення у приватну власність.
Земля перебувала у постійному користуванні Державного підприємства "Надвірнянське лісове господарство" неподалік гірськолижного комплексу "Буковель". Вартість землі оцінено у 17 млн грн.
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