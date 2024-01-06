Чиновника заподозрили в махинациях с землей возле Буковеля

Должностному лицу Госгеокадастра в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении за незаконную передачу в частную собственность земли неподалеку Буковеля. Об этом говорится в Telegram-канале Офиса Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"... первому заместителю начальника ГУ Госгеокадастра в Ивано-Франковской области сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, не имея на это полномочий, подписал и издал незаконный приказ, который предусматривал передачу земли лесохозяйственного назначения в частную собственность.

Земля находилась в постоянном пользовании Государственного предприятия "Надворнянское лесное хозяйство" неподалеку горнолыжного комплекса "Буковель". Стоимость земли оценена в 17 млн грн.

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