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Чимало топ-корупціонерів, які під слідством намагалися використати свої зв’язки, щоб їх забрали до ЗСУ - Малюська

Чимало топ-корупціонерів, які під слідством намагалися використати свої зв’язки, щоб їх забрали до ЗСУ - Малюська

Київ • УНН

 • 43910 перегляди

Багато топ-корупціонерів, які перебувають під слідством, намагалися використати свої особисті зв'язки та фінансовий вплив, щоб потрапити на службу до Збройних сил України, де вони могли б уникнути покарання, але влада не дозволила їм цього зробити, зазначив міністр юстиції.

Чимало топ-корупціонерів, які знаходяться під слідством намагалися сконтактувати та використати свої особисті зв’язки, фінансовий влив, щоб звабити військових, щоб забрали до лав ЗСУ, де також можна не завжди потрапити на нуль. Жодного разу цього не трапилося. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись", передає кореспондент УНН.

Деталі

Цей закон не є чимось абсолютно новим…Ті хто перебувають під слідством в слідчих ізоляторах, вони давно вже можуть вийти з відси й вступити до лав ЗСУ. Єдине, що їх відрізняє, що по ним ще кінцевий вирок не набрав законної сили

- сказав Малюська.

Він зазначив, що закон стосується тих в кого вирок набрав законної сили. 

Відповідно звідси ( зі слідчих ізоляторів – ред.) вже люди виходили й вже люди воюють. І ЗСУ в повному розумінні й в повній взаємодії з нами уникали необхідності й можливості й взагалі будь-яких випадків, щоб брати до себе, до лав ЗСУ людей призов яких викличе неоднозначну реакцію в суспільства. Чимало топ-корупціонерів, які знаходяться під слідством намагалися сконтактувати та використати свої особисті зв’язки, якийсь фінансовий влив, щоб звабити військових, щоб їх звідси забрали й забрали до лав ЗСУ, де також можна не завжди на нуль потрапити. Жодного разу цього не трапилося. Я переконаний, що такий підхід збережеться

- розповів Малюська.

Малюська заявив, що не очікує, що  буде десятки тисяч військових з установ виконання покарань, адже підхід дуже вибірковий.

Ми точно не рекомендуватимемо і спілкуватимемося із ЗСУ, щоб не відпускали тих, де ми розуміємо, що є великі ризики вчинення повторних злочинів. Тому це дуже вибірковий підхід, не масовий у зв’язку з чим я не очікую, що в нас буде десятки тисяч військових з установ виконання покарань, але це будуть тисячі

- сказав Малюська.

На запитання, чи  хотів би він, щоб люди, які вчинили особливо насильні, жорстокі злочини йшли воювати, Малюська відповів:

Враховуючи, що в окремих спецпідрозділах на них є попит я б дозволив їм йти воювати. Але це моє суб’єктивне бачення, я не є Верховною Радою

- сказав посадовець.

Зазначимо, що призватися до війська не зможуть засуджені, які відбувають покарання вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджених за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством, або, які відбувають покарання за корупцію.

Малюська також заявив, що зараз є дефіцит чоловіків в ЗСУ. На запитання, чи за законом щодо мобілізації увʼязнених Олена Зайцева може піти парамедикинею  у військо, Малюська відповів:

Теоретично так. Практично мова йде про чоловіків там де є потреба. В нас зараз дефіцит чоловіків в ЗСУ. Я не чув ніколи у військових, що у них є потреба зараз проводити якусь мобілізацію жінок. Тому я підозрюю, що якогось попиту у ЗСУ не буде

- сказав він.

Доповнення

Малюська повідомляв, що закон про мобілізацію засуджених дає можливість ув'язненим жінкам долучитися до лав ЗСУ.8 травня ВР ухвалила законопроєкт № 11079−1, який затверджує правила мобілізації деяких категорій увʼязнених до лав Сил Оборони.

30 травня повідомлялося, що понад 770 засуджених вже поступили на службу в ЗСУ. До суду подано понад 2,4 тис. клопотань ув'язнених щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби.

10 червня повідомлялося, що 85 ув'язнених з Рівненщини вже поповнили лави ЗСУ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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