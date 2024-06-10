85 ув'язнених з Рівненщини вже поповнили лави ЗСУ
Київ • УНН
85 колишніх засуджених з Рівненської області пройшли необхідні процедури та захищатимуть територіальну цілісність України у складі Сил оборони.
85 колишніх засуджених у Рівненській області пройшли усі необхідні процедури і стануть на захист територіальної цілісності та суверенітету України у складі Сил оборони. Про це УНН повідомляє із посиланням на обласну прокуратуру.
Деталі
Минулого тижня з місць несвободи Рівненщини до військових частин поїхали перші вже колишні засуджені, звільнені судами для подальшого підписання контракту із ЗСУ.
В прокуратурі розповіли, що перед відправкою колишніх засуджених перевірили на відповідність вимогам за віком, станом здоров’я та фізичною підготовкою. Крім того, вони усі пройшли професійно-психологічний відбір. Згідно з висновками ВЛК вони були визнані придатними до служби в ЗСУ.
Загалом за минулий тиждень усі необхідні процедури пройшли 85 колишніх засуджених, ще 18 осіб наразі чекають набрання сили рішень судів. Інша частина добровольців ще проходить дообстеження та відбір
Доповнення
17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.
У комітеті нацбезпеки заявляли, що сподіваються, що готовність піти на фронт висловлять в районі 3-7 тис. ув'язнених