85 заключенных из Ровенской области уже пополнили ряды ВСУ

85 бывших осужденных в Ровенской области прошли все необходимые процедуры и станут на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины в составе Сил обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на областную прокуратуру.

Детали

На прошлой неделе с мест несвободы Ривненщины в воинские части поехали первые уже бывшие осужденные, освобожденные судами для дальнейшего подписания контракта с ВСУ.

В прокуратуре рассказали, что перед отправкой бывших осужденных проверили на соответствие требованиям по возрасту, состоянию здоровья и физической подготовке. Кроме того, они все прошли профессионально-психологический отбор. Согласно выводам ВЛК они были признаны годными к службе в ВСУ.

Всего за прошедшую неделю все необходимые процедуры прошли 85 бывших осужденных, еще 18 человек сейчас ждут вступления в силу решений судов. Остальная часть добровольцев еще проходит до обследования и отбор - рассказали в прокуратуре.

Дополнение

17 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы.

В Комитете нацбезопасности заявляли, что надеются, что готовность пойти на фронт выразят в районе 3-7 тыс. заключенных