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Смертельна ДТП у Харкові: Верховний Суд залишив вирок Дронову і Зайцевій без змін

Смертельна ДТП у Харкові: Верховний Суд залишив вирок Дронову і Зайцевій без змін

Київ • УНН

 • 98790 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Верховний Суд залишив вирок суду першої інстанції у вигляді 10 років позбавлення волі фігурантам справи смертельної ДТП в Харкові Геннадію Дронову та Олені Зайцевій без змін, передає кореспондент УНН.

“Вирок Київського районного суду Харкова... та ухвалу Харківського апеляційного суду щодо Зайцевої... та Дронова залишити без зміни, а касаційні скарги їх захисників... без задоволення”, — сказав суддя.

Нагадаємо, у Харкові адвокат водія Геннадія Дронова, засудженого за смертельну аварію на вулиці Сумській у Харкові, подав касаційну скаргу на вирок. Перший раз її залишили без руху через допущені помилки і дали час на її виправлення.

Також раніше Верховний Суд відкрив провадження за касаційною скаргою адвоката Олени Зайцевої щодо перегляду або скасування вироку її підзахисної.

Як повідомляв УНН, Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.

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