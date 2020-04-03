Смертельное ДТП в Харькове: Верховный Суд оставил приговор Дронову и Зайцевой без изменений
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Верховный Суд оставил приговор суда первой инстанции в виде 10 лет лишения свободы фигурантам дела смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову и Елене Зайцевой без изменений, передает корреспондент УНН.
"Приговор Киевского районного суда Харькова ... и решение Харьковского апелляционного суда в отношении Зайцевой ... и Дронова оставить без изменения, а кассационные жалобы их защитников ... без удовлетворения", - сказал судья.
Напомним, в Харькове адвокат водителя Геннадия Дронова, осужденного за смертельную аварию на улице Сумской в Харькове, подал кассационную жалобу на приговор. Первый раз ее оставили без движения из-за допущенных ошибок и дали время на ее исправление.
Также ранее Верховный Суд открыл производство по кассационной жалобе адвоката Елены Зайцевой относительно пересмотра или отмены приговора ее подзащитной.
Как сообщал УНН, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.