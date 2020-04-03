Смертельное ДТП в Харькове: Верховный Суд оставил приговор Дронову и Зайцевой без изменений

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79518 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 94466 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101247 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100615 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108270 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95619 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104075 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106283 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131270 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130386 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Смертельное ДТП в Харькове: Верховный Суд оставил приговор Дронову и Зайцевой без изменений

Смертельное ДТП в Харькове: Верховный Суд оставил приговор Дронову и Зайцевой без изменений

Киев  •  УНН

 • 98781 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Верховный Суд оставил приговор суда первой инстанции в виде 10 лет лишения свободы фигурантам дела смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову и Елене Зайцевой без изменений, передает корреспондент УНН.

"Приговор Киевского районного суда Харькова ... и решение Харьковского апелляционного суда в отношении Зайцевой ... и Дронова оставить без изменения, а кассационные жалобы их защитников ... без удовлетворения", - сказал судья.

Напомним, в Харькове адвокат водителя Геннадия Дронова, осужденного за смертельную аварию на улице Сумской в Харькове, подал кассационную жалобу на приговор. Первый раз ее оставили без движения из-за допущенных ошибок и дали время на ее исправление.

Также ранее Верховный Суд открыл производство по кассационной жалобе адвоката Елены Зайцевой относительно пересмотра или отмены приговора ее подзащитной.

Как сообщал УНН, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.

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