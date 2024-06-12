Немало топ-коррупционеров, которые находятся под следствием пытались сконтактировать и использовать свои личные связи, финансовое влияние, чтобы соблазнить военных, чтобы забрали в ряды ВСУ, где также можно не всегда попасть на ноль. Ни разу этого не случилось. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Это никто не будет смотреть», передает корреспондент УНН.

Детали

Этот закон не является чем-то абсолютно новым ... Те, кто находятся под следствием в следственных изоляторах, они давно уже могут выйти из отсидки и вступить в ряды ВСУ. Единственное, что их отличает, что по ним еще конечный приговор не вступил в законную силу - сказал Малютка.

Он отметил, что закон касается тех у кого приговор вступил в законную силу.

Соответственно отсюда (из следственных изоляторов - ред.) уже люди выходили и уже люди воюют. И ВСУ в полном смысле и в полном взаимодействии с нами избегали необходимости и возможности и вообще любых случаев, чтобы брать к себе, в ряды ВСУ людей, призыв которых вызовет неоднозначную реакцию у общества. Многие топ-коррупционеры, которые находятся под следствием, пытались сконтактировать и использовать свои личные связи, какое-то финансовое влияние, чтобы соблазнить военных, чтобы их отсюда забрали и забрали в ряды ВСУ, где также можно не всегда на ноль попасть. Ни разу этого не случилось. Я убежден, что такой подход сохранится - рассказал Малюська.

Малюська заявил, что не ожидает, что будет десятки тысяч военных из учреждений исполнения наказаний, ведь подход очень избирательный.

Мы точно не будем рекомендовать и будем общаться с ВСУ, чтобы не отпускали тех, где мы понимаем, что есть большие риски совершения повторных преступлений. Поэтому это очень выборочный подход, не массовый в связи с чем я не ожидаю, что у нас будет десятки тысяч военных из учреждений исполнения наказаний, но это будут тысячи - сказал Малютка.

На вопрос, хотел бы он, чтобы люди, совершившие особо насильственные, жестокие преступления, шли воевать, Малюська ответил:

Учитывая, что в отдельных спецподразделениях на них есть спрос я бы позволил им идти воевать. Но это мое субъективное видение, я не являюсь Верховной Радой - сказал чиновник.

Отметим, что призываться в армию не смогут осужденные, отбывающие наказание совершения преступлений против основ национальной безопасности Украины, осужденных за совершение умышленного убийства двух или более лиц или совершенного с особой жестокостью, или соединенного с изнасилованием или сексуальным насилием, или, отбывающих наказание за коррупцию.

Малюська также заявил, что сейчас есть дефицит мужчин в ВСУ. На вопрос, может ли по закону о мобилизации заключенных Елена Зайцева пойти парамедиком в армию, Малюська ответил:

Теоретически да. Практически речь идет о мужчинах там, где есть потребность. У нас сейчас дефицит мужчин в ВСУ. Я не слышал никогда у военных, что у них есть потребность сейчас проводить какую-то мобилизацию женщин. Поэтому я подозреваю, что какого-то спроса в ВСУ не будет - сказал он.

Дополнение

Малюська сообщал, что закон о мобилизации осужденных дает возможность заключенным женщинам вступить в ряды ВСУ.8 мая ВР приняла законопроект № 11079-1, который утверждает правила мобилизации некоторых категорий заключенных в ряды Сил Обороны.

30 мая сообщалось, что более 770 осужденных уже поступили на службу в ВСУ. В суд подано более 2,4 тыс. ходатайств заключенных относительно условно-досрочногоосвобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы.

10 июня сообщалось, что 85 заключенных из Ровенской области уже пополнили ряды ВСУ.