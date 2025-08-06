Чим небезпечний ротавірус для дорослих і дітей: пояснення МОЗ

$41.680.11
48.090.26
ukenru
07:56 • 2198 перегляди
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ - Свириденко
06:38 • 12196 перегляди
рік тому розпочалась курська операція Сил оборони: Сирський назвав втрати рф
Ексклюзив
5 серпня, 16:09 • 80457 перегляди
Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну
Ексклюзив
5 серпня, 14:18 • 70133 перегляди
Державний центр зайнятості назвав 10 рідкісних професій в Україні
5 серпня, 12:15 • 139783 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo
Ексклюзив
5 серпня, 10:48 • 85536 перегляди
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі
5 серпня, 10:24 • 157924 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo
5 серпня, 10:08 • 67035 перегляди
Втрати російської армії в Україні знизились до мінімуму з весни 2024 року - Міноборони БританіїPhoto
5 серпня, 09:54 • 49771 перегляди
У російських ударних дронах виявили індійські компоненти - Єрмак
5 серпня, 06:28 • 42818 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.1м/с
56%
751мм
Популярнi новини
"Він робить чудову роботу": Трамп натякнув, кого бачить своїм наступником5 серпня, 23:27 • 18138 перегляди
Окупанти імітують туристичний сезон на окупованих територіях - ЦНС6 серпня, 00:56 • 18362 перегляди
Повна окупація Ізраїлем Сектора Гази: в ООН зробили заяву6 серпня, 02:24 • 16091 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф прибув до москви05:16 • 11584 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ05:58 • 10267 перегляди
Публікації
Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну
Ексклюзив
5 серпня, 16:09 • 80445 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo5 серпня, 12:15 • 139771 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині5 серпня, 10:45 • 134423 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo5 серпня, 10:24 • 157919 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією5 серпня, 05:35 • 136124 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Крим
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ07:07 • 5686 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ05:58 • 10506 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 76198 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 96788 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 87720 перегляди
Актуальне
M777 (гаубиця)
Шахед-136
Brent
ChatGPT
Пістолет

Чим небезпечний ротавірус для дорослих і дітей: пояснення МОЗ

Київ • УНН

 • 534 перегляди

МОЗ України попереджає про ротавірус, який може залишатися на поверхнях тижнями. Для немовлят і дітей раннього віку захворювання небезпечне через ризик швидкого зневоднення.

Чим небезпечний ротавірус для дорослих і дітей: пояснення МОЗ

Українців попередили про небезпеку найпоширенішої в світі "кишкової" інфекції, який можна легко заробити. Йдеться про ротавірус, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

Основними симптомами ротавірусної інфекції є:

  • різке підвищення температури;
    • блювота і біль у животі;
      • тривала діарея, водянисто-пінясті випорожнення;
        • нежить, почервоніння в горлі, біль при ковтанні.

          Як зазначили в МОЗ, заразитися ротавірусом можна і під час контакту із забрудненими поверхнями, і предметами: іграшками, підлогою, меблями, одягом, під час їжі тощо. Ротавірус може залишатися на поверхнях протягом тижнів та навіть місяців.

          У здорової дорослої людини ротавірусна інфекція може мати лише легкі прояви та симптоми або не мати їх взагалі. Проте для немовлят і дітей раннього віку це захворювання є небезпечним через ризик швидкого зневоднення. Зазвичай, інкубаційний період при інфікуванні триває 2 дні. Блювота та діарея можуть тривати від трьох до восьми днів 

          - заявили в відомстві.

          Там додали: наразі специфічного лікування ротавірусної інфекції немає - лише симптоматичне лікування. Пацієнту призначають препарати, адсорбуючі та в'яжучі засоби, жарознижувальні препарати.

          При цьому важливо підтримувати водно-сольовий баланс організму, а саме - багато пити. За тяжкого перебігу захворювання передбачене внутрішньовенне введення рідини - також проводиться дезінтоксикаційна терапія.

          Водночас антибіотики при ротавірусній інфекції не призначаються, заявили в МОЗ.

          Нагадаємо

          В Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що влітку у людей значно підвищується ризик зневоднення. Щоб уникнути цієї проблеми та пов'язаних з нею захворювань, варто щодня пити чисту негазовувану воду.

          Євген Устименко

          СуспільствоЗдоров'я
          Україна