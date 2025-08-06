Чим небезпечний ротавірус для дорослих і дітей: пояснення МОЗ
Київ • УНН
МОЗ України попереджає про ротавірус, який може залишатися на поверхнях тижнями. Для немовлят і дітей раннього віку захворювання небезпечне через ризик швидкого зневоднення.
Українців попередили про небезпеку найпоширенішої в світі "кишкової" інфекції, який можна легко заробити. Йдеться про ротавірус, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
Деталі
Основними симптомами ротавірусної інфекції є:
- різке підвищення температури;
- блювота і біль у животі;
- тривала діарея, водянисто-пінясті випорожнення;
- нежить, почервоніння в горлі, біль при ковтанні.
Як зазначили в МОЗ, заразитися ротавірусом можна і під час контакту із забрудненими поверхнями, і предметами: іграшками, підлогою, меблями, одягом, під час їжі тощо. Ротавірус може залишатися на поверхнях протягом тижнів та навіть місяців.
У здорової дорослої людини ротавірусна інфекція може мати лише легкі прояви та симптоми або не мати їх взагалі. Проте для немовлят і дітей раннього віку це захворювання є небезпечним через ризик швидкого зневоднення. Зазвичай, інкубаційний період при інфікуванні триває 2 дні. Блювота та діарея можуть тривати від трьох до восьми днів
Там додали: наразі специфічного лікування ротавірусної інфекції немає - лише симптоматичне лікування. Пацієнту призначають препарати, адсорбуючі та в'яжучі засоби, жарознижувальні препарати.
При цьому важливо підтримувати водно-сольовий баланс організму, а саме - багато пити. За тяжкого перебігу захворювання передбачене внутрішньовенне введення рідини - також проводиться дезінтоксикаційна терапія.
Водночас антибіотики при ротавірусній інфекції не призначаються, заявили в МОЗ.
Нагадаємо
В Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що влітку у людей значно підвищується ризик зневоднення. Щоб уникнути цієї проблеми та пов'язаних з нею захворювань, варто щодня пити чисту негазовувану воду.