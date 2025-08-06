Чим небезпечний ротавірус для дорослих і дітей: пояснення МОЗ

Українців попередили про небезпеку найпоширенішої в світі "кишкової" інфекції, який можна легко заробити. Йдеться про ротавірус, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Основними симптомами ротавірусної інфекції є:

Як зазначили в МОЗ, заразитися ротавірусом можна і під час контакту із забрудненими поверхнями, і предметами: іграшками, підлогою, меблями, одягом, під час їжі тощо. Ротавірус може залишатися на поверхнях протягом тижнів та навіть місяців.

У здорової дорослої людини ротавірусна інфекція може мати лише легкі прояви та симптоми або не мати їх взагалі. Проте для немовлят і дітей раннього віку це захворювання є небезпечним через ризик швидкого зневоднення. Зазвичай, інкубаційний період при інфікуванні триває 2 дні. Блювота та діарея можуть тривати від трьох до восьми днів