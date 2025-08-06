Чем опасен ротавирус для взрослых и детей: объяснение Минздрава

Украинцев предупредили об опасности самой распространенной в мире "кишечной" инфекции, которую можно легко заработать. Речь идет о ротавирусе, сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Основными симптомами ротавирусной инфекции являются:

Как отметили в Минздраве, заразиться ротавирусом можно и при контакте с загрязненными поверхностями, и предметами: игрушками, полом, мебелью, одеждой, во время еды и т.д. Ротавирус может оставаться на поверхностях в течение недель и даже месяцев.

У здорового взрослого человека ротавирусная инфекция может иметь лишь легкие проявления и симптомы или не иметь их вообще. Однако для младенцев и детей раннего возраста это заболевание опасно из-за риска быстрого обезвоживания. Обычно инкубационный период при инфицировании длится 2 дня. Рвота и диарея могут длиться от трех до восьми дней