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Чем опасен ротавирус для взрослых и детей: объяснение Минздрава

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Минздрав Украины предупреждает о ротавирусе, который может оставаться на поверхностях неделями. Для младенцев и детей раннего возраста заболевание опасно из-за риска быстрого обезвоживания.

Чем опасен ротавирус для взрослых и детей: объяснение Минздрава

Украинцев предупредили об опасности самой распространенной в мире "кишечной" инфекции, которую можно легко заработать. Речь идет о ротавирусе, сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Детали

Основными симптомами ротавирусной инфекции являются:

  • резкое повышение температуры;
    • рвота и боль в животе; длительная диарея, водянисто-пенистые испражнения;
      • насморк, покраснение в горле, боль при глотании.

        Как отметили в Минздраве, заразиться ротавирусом можно и при контакте с загрязненными поверхностями, и предметами: игрушками, полом, мебелью, одеждой, во время еды и т.д. Ротавирус может оставаться на поверхностях в течение недель и даже месяцев.

        У здорового взрослого человека ротавирусная инфекция может иметь лишь легкие проявления и симптомы или не иметь их вообще. Однако для младенцев и детей раннего возраста это заболевание опасно из-за риска быстрого обезвоживания. Обычно инкубационный период при инфицировании длится 2 дня. Рвота и диарея могут длиться от трех до восьми дней 

        - заявили в ведомстве.

        Там добавили: сейчас специфического лечения ротавирусной инфекции нет - только симптоматическое лечение. Пациенту назначают препараты, адсорбирующие и вяжущие средства, жаропонижающие препараты.

        При этом важно поддерживать водно-солевой баланс организма, а именно - много пить. При тяжелом течении заболевания предусмотрено внутривенное введение жидкости - также проводится дезинтоксикационная терапия.

        В то же время антибиотики при ротавирусной инфекции не назначаются, заявили в Минздраве.

        Напомним

        В Министерстве здравоохранения предупреждают, что летом у людей значительно повышается риск обезвоживания. Чтобы избежать этой проблемы и связанных с ней заболеваний, стоит ежедневно пить чистую негазированную воду.

        Евгений Устименко

        ОбществоЗдоровье
        Украина