Чем опасен ротавирус для взрослых и детей: объяснение Минздрава
Киев • УНН
Минздрав Украины предупреждает о ротавирусе, который может оставаться на поверхностях неделями. Для младенцев и детей раннего возраста заболевание опасно из-за риска быстрого обезвоживания.
Украинцев предупредили об опасности самой распространенной в мире "кишечной" инфекции, которую можно легко заработать. Речь идет о ротавирусе, сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Детали
Основными симптомами ротавирусной инфекции являются:
- резкое повышение температуры;
- рвота и боль в животе;
длительная диарея, водянисто-пенистые испражнения;
- насморк, покраснение в горле, боль при глотании.
Как отметили в Минздраве, заразиться ротавирусом можно и при контакте с загрязненными поверхностями, и предметами: игрушками, полом, мебелью, одеждой, во время еды и т.д. Ротавирус может оставаться на поверхностях в течение недель и даже месяцев.
У здорового взрослого человека ротавирусная инфекция может иметь лишь легкие проявления и симптомы или не иметь их вообще. Однако для младенцев и детей раннего возраста это заболевание опасно из-за риска быстрого обезвоживания. Обычно инкубационный период при инфицировании длится 2 дня. Рвота и диарея могут длиться от трех до восьми дней
Там добавили: сейчас специфического лечения ротавирусной инфекции нет - только симптоматическое лечение. Пациенту назначают препараты, адсорбирующие и вяжущие средства, жаропонижающие препараты.
При этом важно поддерживать водно-солевой баланс организма, а именно - много пить. При тяжелом течении заболевания предусмотрено внутривенное введение жидкости - также проводится дезинтоксикационная терапия.
В то же время антибиотики при ротавирусной инфекции не назначаются, заявили в Минздраве.
Напомним
В Министерстве здравоохранения предупреждают, что летом у людей значительно повышается риск обезвоживания. Чтобы избежать этой проблемы и связанных с ней заболеваний, стоит ежедневно пить чистую негазированную воду.