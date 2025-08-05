Скільки треба пити води, щоб уникнути зневоднення: пояснення МОЗ

В Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що влітку у людей значно підвищується ризик зневоднення. Щоб уникнути цієї проблеми та пов'язаних з нею захворювань, варто щодня пити чисту негазовувану, пише УНН з посилання на МОЗ.

Деталі

Влітку підвищується ризик зараження кишковими інфекціями. Вони можуть викликати блювання і діарею. Через це захворіла людина втрачає багато рідини, це називається – зневоднення (дегідратація) - говориться у повідомленні.

У МОЗ пояснили, що внаслідок зневоднення організму серцю доводиться працювати інтенсивніше, а судини мозку звужуються. Внаслідок цього виникають проблеми з пам'яттю, порушується координацію рухів, погіршується самопочуття. Також можуть початися судоми та перебої у роботі серця.

Сильне зневоднення може призвести до розвитку ниркової недостатності та лікування у медзакладі, зокрема і у відділеннях інтенсивної терапії - попередили в МОЗ.

Рекомендується, щоб уникнути зневоднення організму, пити негазовану чисту воду, щонайменше один літр на день. Також варто зменшити кількість солодкої та смаженої жирної їжі.

Людям, які мають хронічні захворювання чи постійно приймають ліки – дотримуватись рекомендацій медиків. А в разі погіршення самопочуття негайно звернутися до сімейного лікаря чи найближчого медзакладу - говориться у повідомленні МОЗ.

Доповнення

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