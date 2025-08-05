Сколько нужно пить воды, чтобы избежать обезвоживания: объяснение Минздрава

В Министерстве здравоохранения предупреждают, что летом у людей значительно повышается риск обезвоживания. Чтобы избежать этой проблемы и связанных с ней заболеваний, стоит ежедневно пить чистую негазированную воду, пишет УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

Летом повышается риск заражения кишечными инфекциями. Они могут вызвать рвоту и диарею. Из-за этого заболевший человек теряет много жидкости, это называется – обезвоживание (дегидратация) - говорится в сообщении.

В Минздраве объяснили, что вследствие обезвоживания организма сердцу приходится работать интенсивнее, а сосуды мозга сужаются. Вследствие этого возникают проблемы с памятью, нарушается координация движений, ухудшается самочувствие. Также могут начаться судороги и перебои в работе сердца.

Сильное обезвоживание может привести к развитию почечной недостаточности и лечению в медучреждении, в том числе и в отделениях интенсивной терапии - предупредили в Минздраве.

Рекомендуется, чтобы избежать обезвоживания организма, пить негазированную чистую воду, по меньшей мере один литр в день. Также стоит уменьшить количество сладкой и жареной жирной пищи.

Людям, имеющим хронические заболевания или постоянно принимающим лекарства – придерживаться рекомендаций медиков. А в случае ухудшения самочувствия немедленно обратиться к семейному врачу или ближайшему медучреждению - говорится в сообщении Минздрава.

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