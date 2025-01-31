Чи повернеться Володимир Кличко на ринг та з ким може битися

У ЗМІ все частіше з’являються новини: легендарний чемпіон з боксу Володимир Кличко повернеться на ринг. Боксувати українця кличе головний інвестор кулачного спорту аравієць Туркі Аль аш-Шейх. Поки Володимир переважно віднікується від свого камбеку, проте залишає інтригу, наголошуючи на тому, що все може бути. Справа в тому, що на кону – десятки мільйонів доларів та побиття відомого рекорду.

Володимир Кличко, без сумніву, один з кращих надважковаговиків в історії боксу. Він майже 10 років був чемпіоном світу. Стільки часу знаходитися на вершині вдавалося лише Флойд Паттерсону та Джо Луїсу. З 2006 по 2015 Кличко захищав свої титули 18 разів, за всю кар’єру – 23. В цьому показнику він поступається лише вже вказаному Джо Луїсу. Кличко пішов з боксу, зазнавши дві поразки підряд. Втім, в 2025 може повернутися, адже раніше казав, що мріє побити рекорд Джорджа Формана, стати найстарішим чемпіоном світу у надважкій вазі. Зважаючи на це, редакція УНН вирішила згадати спортивний шлях Володимира Кличка й зібрати всі "за" та "проти" щодо можливого камбеку українця.

Кличко - передісторія. На двох 5 чемпіонств

1996-й рік став визначним у кар’єрі Володимира Кличка. Він, попри очікування експертів, виборов золото Олімпійських ігор в Атланті. Маловідомий Кличко відразу перетворився на зірку в Україні. Йому почали пророчити велике майбутнє. Недовго думаючи, Володимир разом з братом Віталієм, який не виступав на Олімпіаді через допінг скандал, перейшли у професійний бокс. Цим самим брати поклали початок нової ери українських бійців у великому кулачному спорті.

Володимир та Віталій переїхали у Німеччину. Почали тренуватися в гамбурзькому боксерському клубі "Universal Box-Promotion". Зі своїми матчмейкерами ще на початку виступів брати обрали собі колоритні спортивні прізвища: у Володимира "Doctor Steelhammer", у Віталія "Doctor Ironfist" (в перекладі: "Доктор Сталевий молот" та "Доктор Залізний кулак"). Слово "доктор" у словосполученнях не випадкове. Вся справа в тому, що брати стали кандидатами у науковому світі, захистивши дисертації з педагогіки. А статус "молота" та "кулака" підтвердили вже на ринзі.

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Віталій за свою кар’єру виборював титул чемпіона світу три рази. В червні 1999 року нокаутував британця Хербі Хайда та взяв пояс за версією WBO. Наступне чемпіонство оформив в квітні 2004, відлупцювавши Коррі Сандерса. Цього разу на талію Віталію вже одягнули пояс WBC. За цей же титул після чотирьохрічного простою старший Кличко знову бився у 2008 році - змусив капітулювати на стільці нігерійця Семюела Пітера.

Молодший з братів Володимир здобув на одне чемпіонство менше, проте загалом досяг більшого на спортивній арені, був чемпіоном майже 10 років, ставши домінатором в дивізіоні. Перший титул WBO виборов у жовтні 2000 року. Перебоксував за очками Кріса Берда. Далі захистив цей пояс п’ять разів, розібравшись із непростими Дерріком Джеферсоном, Франсуа Ботою, ще одним олімпійським чемпіоном Рейем Мерсером та тоді ще зірковим Джамілем Макклайном.

Яскраві перемоги перетворили молодшого Кличка на світову зірку. Всі очікували на його ймовірний двобій проти легендарного британця Леннокса Льюїса. Та перш ніж зустрітися з видатним чемпіоном, Володимиру треба було пройти південноафриканця Коррі Сандерса. Сандерс тоді був явним аутсайдером. Йому давали максимум шість раундів, та те, що потім сталося на ринзі, шокувало всіх: Сандерс жорстоко нокаутував Володимира у другому раунді, при цьому відправляв по ходу бою українця на канвас аж чотири рази. Всі подумали, це випадково. Однак, наступні події показали закономірність спаду кар’єри Володимира.

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Кличко через рік знову вийшов на двобій за чемпіонство. Володимир міг завоювати цей же пояс WBO та й тут не судилося. Кличко вдруге підряд програв нокаутом. У 5 раунді його забив американець Леймон Брюстер. Після такої невдачі аналітики та фани боксу списали Володимира з рахунків. Мовляв, "він був переоцінений, з себе нічого не представляє, тому може вже вішати боксерські рукавчики на цвях". Це зробити брату порадив і Віталій. Про це він зізнався вже пізніше в одному з інтерв’ю. Попри поради та нищівну критику, молодший Кличко не здався й ще раз повернувся, аби зібратися на вершину.

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У 2005 переміг кубинця Елісео Кастільо та молодого топпроспекта Семюелем Пітером. Ці тріумфи знову вивели Володимира на чемпіонський бій. Вдруге йому пощастило зустрітися з Крісом Бердом, який тоді володів поясом за версією IBF. Після 6 однобічних раундів у 7 українець таки нокаутував американця, ставши дворазовим світовим чемпіоном. Саме цей поєдинок розпочав довголітнє домінування Володимира у надважкому дивізіоні. Воно завершилася аж у листопаді 2015. За цей час "Сталевий молот" до поясу IBF приєднав титули WBA, WBO. Провів загалом аж 23 захисти поясів. Далі, аби не поринати в усі деталі наступних боїв українця, ми вирішили виділити з них 5 кращих:

W (UD) 12 Султан Ібрагімов

W TKO 11 Тоні Томпсон

W (UD) 12 Олександр Поветкін

W (UD) 12 Девід Хей

W KO 5 Кубрат Пулев

Наприкінці ж 2015, як ми вже й зазначали, Володимир сенсаційно поступився за очками молодому британцю Тайсону Ф’юрі. Тайсон нівелював головну зброю українця – лівий джеб, тому тріумф здобув справедливо.

В квітні 2017 Кличко провів поки що свій останній бій. На стотисячній арені у Лондоні програв нокаутом в 11 раунді Ентоні Джошуа. Хоча все спочатку складалося для чемпіона по-іншому. По ходу поєдинку саме Кличко міг нокаутувати британця. Відправляв його на канвас у 6 раунді, втім добити таки не зміг. У другій половині файту сили покинули українця й він капітулював. Володимир Кличко після такої поразки пішов на пенсію.

Можливий камбек Володимира Кличко

За шість з гаком років декілька разів у пресі почали ширитися чутки: Кличко може повернутися. Втім, "Сталевий молот" постійно їх спростовував. Причин появи інформації про повернення Володимира достатньо: можливо, фанам українця сильно захотілося бачити свого чемпіона на ринзі, тому вони й робили подібні "вкиди", а, можливо, це справа рук самого Кличка, аби повернути собі медійну увагу. Втім, ексчемпіон так і не здійснив камбек й залишав вже менше шансів на легендарне повернення.

Та все змінилося у грудні 2024 року. У пресі знову полізли чутки про те, що "Сталевий молот" боксуватиме. Особливо, стало зрозуміло, що таке може бути після конгресу WBC. Повернення Влада захотів головний інвестор боксу аравієць Туркі Аль аш-Шейх. Отримавши нагороду "людина року" у боксі від WBC, Туркі сказав наступне:

Хочу ще раз побачити тебе (Володимира) у ринзі. Чув, що ти шукаєш шанс знову битися за чемпіонський пояс. Давай дочекаємося результатів боїв Усік vs Ф'юрі 2 та Дюбуа vs Паркер. А я попрошу WBC, IBF, WBA та WBO, щоб вони дали тобі можливість втілити свою мрію. Втілити мрію у спорті

Під словом "мрія" аш-Шейх мав на увазі побиття рекорду Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі. Нагадаємо, Володимиру зараз 48.

Володимир відреагував на слова топпромоутра наступним чином:

"Рекорди зроблено для того, щоб їх ламати та ставити нові. Сьогодні я не знаю, подивитися в завтрашній день, як мій брат, я не можу. Але я продовжуватиму себе тримати в хорошій формі".

Підігрівали камбек й представники з команди "Сталевого молота". Тренери, менеджери, промоутери казали однаково, мовляв, "точно нічого не знаємо та не проти такого повернення". І ось нарешті кілька днів тому Володимир знову зробив свою заяву щодо ще одного виходу у ринг. Він відповів коротко: "Мені це не цікаво". Та чи поставив цією відповіддю крапку? Напевно, що ні.

Чому Володимир Кличко повернеться у ринг

Гроші. Якби це не було практично, саме гроші можуть бути головною мотивацією українця. За свою кар’єру Володимир заробив чимало. Поєдинки приносили йому найбільше від 5 до 15 мільйонів доларів. Та такі суми не йдуть ні в яке порівняння перед тим, що може запропонувати Туркі Аль аш-Шейх. Якщо інвестор платив 50, 80, 100 мільйонів Ентоні Джошуа, Тайсону Ф‘юрі та Олександру Усику, то Володимиру слід очікувати заробити точно не менше. Наприклад, 70 мільйонів за один бій - це рівно майже стільки ж, як зароблена сума молодшим Кличко за десять, а то й більше боїв. У віці 48 років додати у свій банк величезний статок – ніхто б не відмовився.

Повернути звання найкращого боксера в історії України. Раніше Володимир точно був найкращим, поки інший українець Олександр Усик не завоював абсолютне чемпіонство у надважкій вазі. Хоч Кличко ніколи й не казав про конкуренцію з Олександром, втім кожному, хто більш-менш розбирається у боксі, думка про змагання щодо більшого спадку між українцями може прийти на розум, адже велич одного чемпіона оцінюють у порівнянні з чемпіоном іншим. Однак, бій Кличка проти Усика у часи війни навряд чи буде потрібним, на Батьківщині не зрозуміють. А от вийти Кличку проти переможця пари Дюбуа-Пакер й перемогти – означає знову претендувати на повернення собі звання найвеличнішого з українській бійців. А далі хай розбираються вже самі аналітики та фани кулачного виду спорту, хто перший в цьому – Усик чи Кличко.

Рекорд найстаршого чемпіона світу у надважкій вазі. Це почесне та величне звання для кожного, хто колись одягав боксерські рукавички. Найстаршим чемпіоном все таки вважається Бернард Хопкінс, він брав пояси у 49 років. Та Хопкінс це зробив у напівважкій вазі (до 79.4 кг). В суперважкій, як ми вже казали, найстаршим є Джордж Форман. У 1994 у віці 45 років нокаутував Майкла Мурера й утримував звання чемпіона до червня 1995, тобто до віку 46 років. Володимиру зараз на два роки більше. Якщо він виграє – то поб’є цей рекорд. Тому мотивація у молодшого Кличко, звісно, є і вона може все таки підштовхнути його на ще один двобій.

Чому Володимир не буде боксувати

Вік. Самі вік є найбільшим суперником для кожного чемпіона. Всі відомі боксери не могли зупинитися вчасно, тому програвали кожного разу. Тим більше, капітулювали саме проти тих супротивників, яких би змогли роздерти ще декілька років тому. Серед прикладів: Рой Джонс-молодший, Евандер Холіфілд, Девід Хей, Ерік Моралес та, особливо, Майк Тайсона. Останній бій Тайсон провів проти блогера Джейка Пола. Колись грізний "залізний Майк" у свої 58 нічого не зміг зробити. Джейк Пол відверто піддавався Тайсону та переміг його за очками. Цей бій відповів повністю на питання: чому не можна виходити на ринг у похилому віці.

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Володимир не на багато й молодший за Тайсона. Тим більше, протистояти Кличко буде елітний боєць, а не інтернет-чемпіон. Тому чи в силах буде Володимир зараз здолати того ж Дюбуа чи Паркера, якщо ще 8 років тому виходив у "підсілих кондиціях" проти Ентоні Джошуа? У квітні 2017, нагадаємо, в українця вже не було минулої швидкості, таймінгу та реакції. Звідси питання наступне: чому вони мають з’явитися, коли боксеру майже півстоліття?

На прикладі того ж Формана, Джордж своє "найстарше чемпіонство" виграв не переконливо. Нокаутував Мурера одним ударом, безнадійно програючи бій. Свій панч, якби там не казали, американець, випустив з надією, "можливо дійде", й він таки дійшов у підборіддя супернику. Таке може статися й з Володимиром. Все таки удар в нього ще залишився, адже це останнє, що втрачає боксер. Проте сподіватися лише на правий прямий чи хук - безглуздо.

Репутація. Якщо ж Володимир програє, то йому будуть приписувати роль боксера, який вийшов за грошима - це може зіпсувати репутацію. Спортивний спадок бійця постраждає. Так ризикувати Кличко не буде. За все своє спортивне життя Володимир не раз казав, що саме статус та репутація для нього найбільш важливі. Ексчемпіон висловлювався, що саме своїм авторитетом хоче надихати молодь займатися спортом та вести здоровий спосіб життя.

Здоров’я. Поразка сто відсотків вплине на здоров’я. Втім, як і перемога. Не пропускати удари – Володимир в такому віці не зможе. Отримати інсульт, інфаркт чи пухлину мозку є висока ймовірність. Приклад, Мухамед Алі, якому було поставлено іагноз "хвороба Паркінсона". Зважаючи на це, Володимир сто разів подумає, перш ніж ризикувати. При тому, що й самі тренування у такому віці вже не проходитимуть так легко як і раніше.

Та останнє ж слово може бути все таки не за Кличко, а за тим же Туркі Аль аш-Шейхом. Інвестор вміє вмовляти бійців на ризиковані поєдинки. Як буде цього разу? Слід дочекатися 22 лютого коли чемпіон за версією IBF Деніел Дюбуа відбоксує проти Джозефа Паркера. На суперфайті слід очікувати й Володимира Кличко. Його поява означатиме, що він таки вийде з переможцем на двобій.