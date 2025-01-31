Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

В СМИ все чаще появляются новости: легендарный чемпион по боксу Владимир Кличко вернется на ринг. Боксировать украинца зовет главный инвестор кулачного спорта аравиец Турки Аль аш-Шейх. Пока Владимир преимущественно отнекивается от своего камбэка, однако оставляет интригу, подчеркивая, что все может быть. Дело в том, что на кону - десятки миллионов долларов и побитие известного рекорда.

Владимир Кличко, без сомнения, один из лучших супертяжеловесов в истории бокса. Он почти 10 лет был чемпионом мира. Столько времени находиться на вершине удавалось лишь Флойду Паттерсону и Джо Луису. С 2006 по 2015 Кличко защищал свои титулы 18 раз, за всю карьеру - 23. В этом показателе он уступает лишь уже указанному Джо Луису. Кличко ушел из бокса, потерпев два поражения подряд. Впрочем, в 2025 может вернуться, ведь ранее говорил, что мечтает побить рекорд Джорджа Формана, стать старейшим чемпионом мира в супертяжелом весе. Учитывая это, редакция УНН решила вспомнить спортивный путь Владимира Кличко и собрать все «за» и «против» относительно возможного камбека украинца.

Кличко - предыстория. На двоих 5 чемпионств

1996-й год стал выдающимся в карьере Владимира Кличко. Он, вопреки ожиданиям экспертов, завоевал золото Олимпийских игр в Атланте. Малоизвестный Кличко сразу превратился в звезду в Украине. Ему начали пророчить большое будущее. Недолго думая, Владимир вместе с братом Виталием, который не выступал на Олимпиаде из-за допингового скандала, перешли в профессиональный бокс. Этим самым братья положили начало новой эры украинских бойцов в большом кулачном спорте.

Владимир и Виталий переехали в Германию. Начали тренироваться в гамбургском боксерском клубе «Universal Box-Promotion». Со своими матчмейкерами еще в начале выступлений братья выбрали себе колоритные спортивные фамилии: у Владимира «Doctor Steelhammer», у Виталия «Doctor Ironfist» (в переводе: «Доктор Стальной молот» и «Доктор Железный кулак»). Слово «доктор» в словосочетаниях не случайно. Все дело в том, что братья стали кандидатами в научном мире, защитив диссертации по педагогике. А статус «молота» и «кулака» подтвердили уже на ринге.

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Виталий за свою карьеру боролся за титул чемпиона мира три раза. В июне 1999 года нокаутировал британца Херби Хайда и взял пояс по версии WBO. Следующее чемпионство оформил в апреле 2004, отлупив Корри Сандерса. На этот раз на талию Виталию уже одели пояс WBC. За этот же титул после четырехлетнего простоя старший Кличко снова дрался в 2008 году - заставил капитулировать на стуле нигерийца Сэмюэла Питера.

Младший из братьев Владимир получил на одно чемпионство меньше, однако в целом достиг большего на спортивной арене, был чемпионом почти 10 лет, став доминатором в дивизионе. Первый титул WBO завоевал в октябре 2000 года. Перебоксировал по очкам Криса Берда. Далее защитил этот пояс пять раз, разобравшись с непростыми Дерриком Джефферсоном, Франсуа Ботой, еще одним олимпийским чемпионом Рэйем Мерсером и тогда еще звездным Джамилем Макклайном.

Яркие победы превратили младшего Кличко в мировую звезду. Все ожидали его вероятный поединок против легендарного британца Леннокса Льюиса. Но прежде чем встретиться с выдающимся чемпионом, Владимиру надо было пройти южноафриканца Корри Сандерса. Сандерс тогда был явным аутсайдером. Ему давали максимум шесть раундов, но то, что потом произошло на ринге, шокировало всех: Сандерс жестоко нокаутировал Владимира во втором раунде, при этом отправлял по ходу боя украинца на канвас аж четыре раза. Все подумали, это случайно. Однако, последующие события показали закономерность спада карьеры Владимира.

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Кличко через год снова вышел на поединок за чемпионство. Владимир мог завоевать этот же пояс WBO но и здесь не суждено было. Кличко второй раз подряд проиграл нокаутом. В 5 раунде его забил американец Леймон Брюстер. После такой неудачи аналитики и фаны бокса списали Владимира со счетов. Мол, «он был переоценен, из себя ничего не представляет, поэтому может уже вешать боксерские рукавчики на гвоздь». Это сделать брату посоветовал и Виталий. Об этом он признался уже позже в одном из интервью. Несмотря на советы и сокрушительную критику, младший Кличко не сдался и еще раз вернулся, чтобы собраться на вершину.

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В 2005 победил кубинца Элисео Кастильо и молодого топ-проспекта Сэмюэлем Питером. Эти триумфы снова вывели Владимира на чемпионский бой. Во второй раз ему посчастливилось встретиться с Крисом Бердом, который тогда владел поясом по версии IBF. После 6 односторонних раундов в 7 раунде украинец таки нокаутировал американца, став двукратным мировым чемпионом. Именно этот поединок начал долголетнее доминирование Владимира в супертяжелом дивизионе. Оно завершилось только в ноябре 2015 года. За это время «Стальной молот» к поясу IBF присоединил титулы WBA, WBO. Провел в общей сложности аж 23 защиты поясов. Далее, чтобы не погружаться во все детали следующих боев украинца, мы решили выделить из них 5 лучших:

W (UD) 12 Султан Ибрагимов

W TKO 11 Тони Томпсон

W (UD) 12 Александр Поветкин

W (UD) 12 Дэвид Хэй

W KO 5 Кубрат Пулев

В конце же 2015 года, как мы уже и отмечали, Владимир сенсационно уступил по очкам молодому британцу Тайсону Фьюри. Тайсон нивелировал главное оружие украинца - левый джеб, поэтому триумф получил справедливо.

В апреле 2017 Кличко провел пока свой последний бой. На стотысячной арене в Лондоне проиграл нокаутом в 11 раунде Энтони Джошуа. Хотя все изначально складывалось для чемпиона по-другому. По ходу поединка именно Кличко мог нокаутировать британца. Отправлял его на канвас в 6 раунде, впрочем добить таки не смог. Во второй половине файтинга силы покинули украинца и он капитулировал. Владимир Кличко после такого поражения ушел на пенсию.

Возможный камбэк Владимира Кличко

За шесть с лишним лет несколько раз в прессе начали распространяться слухи: Кличко может вернуться. Впрочем, «Стальной молот» постоянно их опровергал. Причин появления информации о возвращении Владимира достаточно: возможно, фанам украинца сильно захотелось видеть своего чемпиона на ринге, поэтому они и делали подобные «вбросы», а, возможно, это дело рук самого Кличко, чтобы вернуть себе медийное внимание. Впрочем, экс-чемпион так и не совершил камбэк и оставлял уже меньше шансов на легендарное возвращение.

Но все изменилось в декабре 2024 года. В прессе снова полезли слухи о том, что «Стальной молот» будет боксировать. Особенно, стало понятно, что такое может быть после конгресса WBC. Возвращения Влада захотел главный инвестор бокса аравиец Турки Аль аш-Шейх. Получив награду «человек года» в боксе от WBC, Турки сказал следующее:

Хочу еще раз увидеть тебя (Владимира) в ринге. Слышал, что ты ищешь шанс снова драться за чемпионский пояс. Давай дождемся результатов боев Усик vs Фьюри 2 и Дюбуа vs Паркер. А я попрошу WBC, IBF, WBA и WBO, чтобы они дали тебе возможность воплотить свою мечту. Воплотить мечту в спорте

Под словом «мечта» аш-Шейх имел в виду побитие рекорда Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Напомним, Владимиру сейчас 48.

Владимир отреагировал на слова топ-промоутера следующим образом:

«Рекорды сделаны для того, чтобы их ломать и ставить новые. Сегодня я не знаю, посмотреть в завтрашний день, как мой брат, я не могу. Но я буду продолжать себя держать в хорошей форме».

Подогревали камбэк и представители из команды «Стального молота». Тренеры, менеджеры, промоутеры говорили одинаково, мол, «точно ничего не знаем и не против такого возвращения». И вот наконец несколько дней назад Владимир снова сделал свое заявление относительно еще одного выхода в ринг. Он ответил коротко: «Мне это не интересно». Но поставил ли этим ответом точку? Наверное, что нет.

Почему Владимир Кличко вернется в ринг

Деньги. Как бы это ни было практично, именно деньги могут быть главной мотивацией украинца. За свою карьеру Владимир заработал немало. Поединки приносили ему больше всего от 5 до 15 миллионов долларов. Но такие суммы не идут ни в какое сравнение перед тем, что может предложить Турки Аль аш-Шейх. Если инвестор платил 50, 80, 100 миллионов Энтони Джошуа, Тайсону Фьюри и Александру Усику, то Владимиру следует ожидать заработать точно не меньше. Например, 70 миллионов за один бой - это ровно почти столько же, как заработанная сумма младшим Кличко за десять, а то и больше боев. В возрасте 48 лет добавить в свой банк огромное состояние - никто бы не отказался.

Вернуть звание лучшего боксера в истории Украины. Ранее Владимир точно был лучшим, пока другой украинец Александр Усик не завоевал абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Хотя Кличко никогда и не говорил о конкуренции с Александром, впрочем каждому, кто более-менее разбирается в боксе, мысль о соревновании по большему наследию между украинцами может прийти на ум, ведь величие одного чемпиона оценивают по сравнению с чемпионом другим. Однако, бой Кличко против Усика во времена войны вряд ли будет нужным, на Родине не поймут. А вот выйти Кличко против победителя пары Дюбуа-Пакер и победить - значит снова претендовать на возвращение себе звания величайшего из украинской бойцов. А дальше пусть разбираются уже сами аналитики и фаны кулачного вида спорта, кто первый в этом - Усик или Кличко.

Рекорд старейшего чемпиона мира в супертяжелом весе. Это почетное и величественное звание для каждого, кто когда-то надевал боксерские перчатки. Старейшим чемпионом все же считается Бернард Хопкинс, он брал пояса в 49 лет. Но Хопкинс это сделал в полутяжелом весе (до 79.4 кг). В супертяжелом, как мы уже говорили, самым старшим является Джордж Форман. В 1994 в возрасте 45 лет нокаутировал Майкла Мурера и удерживал звание чемпиона до июня 1995 года, то есть до возраста 46 лет. Владимиру сейчас на два года больше. Если он выиграет - то побьет этот рекорд. Поэтому мотивация у младшего Кличко, конечно, есть и она может все же подтолкнуть его на еще один поединок.

Почему Владимир не будет боксировать

Возраст. Сами возраст является самым большим соперником для каждого чемпиона. Все известные боксеры не могли остановиться вовремя, поэтому проигрывали каждый раз. Тем более, капитулировали именно против тех противников, которых бы смогли разорвать еще несколько лет назад. Среди примеров: Рой Джонс-младший, Эвандер Холифилд, Дэвид Хэй, Эрик Моралес и, особенно, Майк Тайсона. Последний бой Тайсон провел против блогера Джейка Пола. Некогда грозный «железный Майк» в свои 58 ничего не смог сделать. Джейк Пол откровенно поддавался Тайсону и победил его по очкам. Этот бой ответил полностью на вопрос: почему нельзя выходить на ринг в преклонном возрасте.

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Владимир не на много и моложе Тайсона. Тем более, противостоять Кличко будет элитный боец, а не интернет-чемпион. Поэтому в силах ли будет Владимир сейчас одолеть того же Дюбуа или Паркера, если еще 8 лет назад выходил в «подсевших кондициях» против Энтони Джошуа? В апреле 2017, напомним, у украинца уже не было прошлой скорости, тайминга и реакции. Отсюда вопрос следующий: почему они должны появиться, когда боксеру почти полвека?

На примере того же Формана, Джордж свое «самое старшее чемпионство» выиграл не убедительно. Нокаутировал Мурера одним ударом, безнадежно проигрывая бой. Свой панч, как бы там ни говорили, американец, выпустил с надеждой, «возможно дойдет», и он таки дошел в подбородок сопернику. Такое может произойти и с Владимиром. Все же удар у него еще остался, ведь это последнее, что теряет боксер. Однако надеяться только на правый прямой или хук - бессмысленно.

Репутация. Если же Владимир проиграет, то ему будут приписывать роль боксера, который вышел за деньгами - это может испортить репутацию. Спортивное наследие бойца пострадает. Так рисковать Кличко не будет. За всю свою спортивную жизнь Владимир не раз говорил, что именно статус и репутация для него наиболее важны. Экс-чемпион высказывался, что именно своим авторитетом хочет вдохновлять молодежь заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Здоровье. Поражение сто процентов повлияет на здоровье. Впрочем, как и победа. Не пропускать удары - Владимир в таком возрасте не сможет. Получить инсульт, инфаркт или опухоль мозга есть высокая вероятность. Пример, Мухаммед Али, которому был поставлен диагноз «болезнь Паркинсона». Учитывая это, Владимир сто раз подумает, прежде чем рисковать. При том, что и сами тренировки в таком возрасте уже не будут проходить так легко как и раньше.

Но последнее же слово может быть все же не за Кличко, а за тем же Турки Аль аш-Шейхом. Инвестор умеет уговаривать бойцов на рискованные поединки. Как будет на этот раз? Следует дождаться 22 февраля когда чемпион по версии IBF Дэниел Дюбуа отбоксирует против Джозефа Паркера. На суперфайте следует ожидать и Владимира Кличко. Его появление будет означать, что он таки выйдет с победителем на поединок.