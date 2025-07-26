Чи люди на вулиці зможуть надати допомогу після обстрілу - оцінка експерта з такмеду

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 18:39 • 19995 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 52510 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 149057 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 65176 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 63924 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 102567 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 41527 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
25 липня, 10:08 • 54588 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
25 липня, 09:34 • 51073 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
25 липня, 09:03 • 91893 перегляди
Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.1м/с
49%
748мм
Популярнi новини
Війська рф атакували Зміїв на Харківщині ракетою і 10 БпЛА: постраждали троє людей26 липня, 02:00 • 11899 перегляди
У Дніпрі через масований обстріл рф загинула людина 26 липня, 03:45 • 12982 перегляди
Ще плюс 1080 окупантів, 7 танків і 35 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога26 липня, 04:20 • 15425 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор06:28 • 6378 перегляди
США та Китай влаштували протистояння один одному щодо України в ООН - Reuters07:20 • 9542 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 149053 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 102566 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 153901 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 128107 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 147706 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Дніпропетровська область
Харків
Реклама
УНН Lite
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки11:00 • 730 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор06:28 • 6482 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 256060 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 369452 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 448232 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
TikTok
Іскандер (ОТРК)
Х-59

Чи люди на вулиці зможуть надати допомогу після обстрілу - оцінка експерта з такмеду

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Ветеран Леонід Федоровський повідомив про покращення ситуації з кількістю людей, які можуть надати кваліфіковану допомогу під час атак РФ. Асоціація операторів та інструкторів першої допомоги тактичної медицини запроваджує проєкт з розміщення аптечок та навчає дітей.

Чи люди на вулиці зможуть надати допомогу після обстрілу - оцінка експерта з такмеду

Ситуація з тим, скільки людей навколо у містах можуть кваліфіковано надати допомогу у разі атаки рф, трохи покращилася, є певна кількість людей, які проходили військові навчання, обов’язкові курси. Про це повідомив ветеран і голова асоціації операторів та інструкторів першої допомоги тактичної медицини Леонід Федоровський в ефірі телемарафону у суботу, пише УНН.  

Ми аналізували такі дані. Я не можу конкретні цифри назвати, але ситуація трошки покращилась, є певна кількість людей, які проходили військові навчання, обов’язкові курси, тобто вірогідність, що нададуть допомогу, є. Але, коли ми розглядали цей проєкт,.. ми дізналися про кілька речей. Перше, на жаль, недостатня кількість рятувальників є. Друга - недостатня кількість ресурсів для надання допомоги -  обладнання

- розповів Федоровський.

Він зазначив, що Асоціація операторів та інструкторів першої допомоги тактичної медицини спеціально під це почала запроваджувати новий проєкт з розміщення аптечок першої допомоги по містах.

"Тому що, навіть що люди, які вміють надавати допомогу, будуть на місці, то скільки у них обладнання з собою? Майже нічого, його потрібно десь взяти", - сказав Федоровський.

Які курси варто пройти для надання допомоги людям

Федоровський зазначив, що є два рекомендовані курси - курс базових реанімаційних дій BLS, але він стосується лише відновлення серцебиття та дихання.

"Другий курс рекомендований в усьому світі - це зупинка кровотечі. Ми зазвичай рекомендуємо пройти курс, який називається "Базова перша допомога", який розглядає ширший обсяг. Тобто це зупинка кровотеч, реанімаційні дії й будь-які додаткові речі, з якими може зіштовхнутися людина. Зазвичай їх розглядають за один чи два дні", - розповів Федоровський.

На запитання, чи навчають вони дітей, Федоровський відповів: "Так, навчаємо. У світі тільки три країни серйозно займаються навчанням дітей, Україна - одна з них. Також навчають дітей Велика Британія та Німеччина".

Він пояснив, що у всіх інших країнах дітей навчають першої допомоги дуже узагальнено, зокрема в Ізраїлі, тому що вважається, що дитина не може ефективно надати першу допомогу: реанімацію виконати, джгут накласти.

Від дронів до турнікетів: як українські школярі навчатимуться предмету "Захист України"14.07.25, 18:05 • 6216 переглядiв

Що робити людині поруч з будинком, у який був приліт

Федоровський наголошує, що перше й головне – це власна безпека.

За його словами, якщо людина хоче бути героїчною, потрібно виконати дії, які рятують життя:

  • не втручатися, якщо не знаєш, що робити;
    • не треба лізти туди, де є пряма небезпека. Наприклад, будинок, який палає, навіть якщо там є інша людина й вона просить допомогу. "Ви чим допоможете, якщо у вас немає обладнання, немає знань, що робити?" - вказав він.

      На уточнення, то стояти й дивитися, як будинок горить, Федоровський відповів: "Ні".

      Він зазначив, що є купа роботи, яку треба робити:

      • потрібно запитати в тих хто надає допомогу професійно, чим допомогти. У них завжди є відповідь, чим допомогти;
        • можна допомагати адмініструвати, можна принести води, можна, як це робить Червоний Хрест, надати психологічну допомогу;
          • важливо викликати відповідну службу, описуючи, що відбувається.

            Рада повернула обов'язкову офіцерську підготовку для медиків та фармацевтів18.07.25, 01:10 • 5067 переглядiв

            Анна Мурашко

            Анна Мурашко

            СуспільствоЗдоров'яЛайфхак
            Ізраїль
            Велика Британія
            Німеччина
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9