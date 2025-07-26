Чи люди на вулиці зможуть надати допомогу після обстрілу - оцінка експерта з такмеду

Ситуація з тим, скільки людей навколо у містах можуть кваліфіковано надати допомогу у разі атаки рф, трохи покращилася, є певна кількість людей, які проходили військові навчання, обов’язкові курси. Про це повідомив ветеран і голова асоціації операторів та інструкторів першої допомоги тактичної медицини Леонід Федоровський в ефірі телемарафону у суботу, пише УНН.

Ми аналізували такі дані. Я не можу конкретні цифри назвати, але ситуація трошки покращилась, є певна кількість людей, які проходили військові навчання, обов’язкові курси, тобто вірогідність, що нададуть допомогу, є. Але, коли ми розглядали цей проєкт,.. ми дізналися про кілька речей. Перше, на жаль, недостатня кількість рятувальників є. Друга - недостатня кількість ресурсів для надання допомоги - обладнання - розповів Федоровський.

Він зазначив, що Асоціація операторів та інструкторів першої допомоги тактичної медицини спеціально під це почала запроваджувати новий проєкт з розміщення аптечок першої допомоги по містах.

"Тому що, навіть що люди, які вміють надавати допомогу, будуть на місці, то скільки у них обладнання з собою? Майже нічого, його потрібно десь взяти", - сказав Федоровський.

Які курси варто пройти для надання допомоги людям

Федоровський зазначив, що є два рекомендовані курси - курс базових реанімаційних дій BLS, але він стосується лише відновлення серцебиття та дихання.

"Другий курс рекомендований в усьому світі - це зупинка кровотечі. Ми зазвичай рекомендуємо пройти курс, який називається "Базова перша допомога", який розглядає ширший обсяг. Тобто це зупинка кровотеч, реанімаційні дії й будь-які додаткові речі, з якими може зіштовхнутися людина. Зазвичай їх розглядають за один чи два дні", - розповів Федоровський.

На запитання, чи навчають вони дітей, Федоровський відповів: "Так, навчаємо. У світі тільки три країни серйозно займаються навчанням дітей, Україна - одна з них. Також навчають дітей Велика Британія та Німеччина".

Він пояснив, що у всіх інших країнах дітей навчають першої допомоги дуже узагальнено, зокрема в Ізраїлі, тому що вважається, що дитина не може ефективно надати першу допомогу: реанімацію виконати, джгут накласти.

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Федоровський наголошує, що перше й головне – це власна безпека.

За його словами, якщо людина хоче бути героїчною, потрібно виконати дії, які рятують життя:

не втручатися, якщо не знаєш, що робити;

не треба лізти туди, де є пряма небезпека. Наприклад, будинок, який палає, навіть якщо там є інша людина й вона просить допомогу. "Ви чим допоможете, якщо у вас немає обладнання, немає знань, що робити?" - вказав він.

На уточнення, то стояти й дивитися, як будинок горить, Федоровський відповів: "Ні".

Він зазначив, що є купа роботи, яку треба робити:

потрібно запитати в тих хто надає допомогу професійно, чим допомогти. У них завжди є відповідь, чим допомогти;

можна допомагати адмініструвати, можна принести води, можна, як це робить Червоний Хрест, надати психологічну допомогу;

важливо викликати відповідну службу, описуючи, що відбувається.

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