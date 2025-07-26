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Смогут ли люди на улице оказать помощь после обстрела - оценка эксперта по такмеду

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Ветеран Леонид Федоровский сообщил об улучшении ситуации с количеством людей, которые могут оказать квалифицированную помощь во время атак рф. Ассоциация операторов и инструкторов первой помощи тактической медицины внедряет проект по размещению аптечек и обучает детей.

Смогут ли люди на улице оказать помощь после обстрела - оценка эксперта по такмеду

Ситуация с тем, сколько людей в городах могут квалифицированно оказать помощь в случае атаки рф, немного улучшилась, есть определенное количество людей, которые проходили военные учения, обязательные курсы. Об этом сообщил ветеран и глава ассоциации операторов и инструкторов первой помощи тактической медицины Леонид Федоровский в эфире телемарафона в субботу, пишет УНН.

Мы анализировали такие данные. Я не могу конкретные цифры назвать, но ситуация немного улучшилась, есть определенное количество людей, которые проходили военные учения, обязательные курсы, то есть вероятность, что окажут помощь, есть. Но, когда мы рассматривали этот проект,.. мы узнали о нескольких вещах. Первое, к сожалению, недостаточное количество спасателей есть. Второе - недостаточное количество ресурсов для оказания помощи - оборудование

- рассказал Федоровский.

Он отметил, что Ассоциация операторов и инструкторов первой помощи тактической медицины специально под это начала внедрять новый проект по размещению аптечек первой помощи по городам.

"Потому что, даже если люди, которые умеют оказывать помощь, будут на месте, то сколько у них оборудования с собой? Почти ничего, его нужно где-то взять", - сказал Федоровский.

Какие курсы стоит пройти для оказания помощи людям

Федоровский отметил, что есть два рекомендованных курса - курс базовых реанимационных действий BLS, но он касается только восстановления сердцебиения и дыхания.

"Второй курс рекомендован во всем мире - это остановка кровотечения. Мы обычно рекомендуем пройти курс, который называется "Базовая первая помощь", который рассматривает более широкий объем. То есть это остановка кровотечений, реанимационные действия и любые дополнительные вещи, с которыми может столкнуться человек. Обычно их рассматривают за один или два дня", - рассказал Федоровский.

На вопрос, обучают ли они детей, Федоровский ответил: "Да, обучаем. В мире только три страны серьезно занимаются обучением детей, Украина - одна из них. Также обучают детей Великобритания и Германия".

Он пояснил, что во всех других странах детей обучают первой помощи очень обобщенно, в частности в Израиле, потому что считается, что ребенок не может эффективно оказать первую помощь: реанимацию выполнить, жгут наложить.

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Что делать человеку рядом с домом, в который был прилет

Федоровский подчеркивает, что первое и главное - это собственная безопасность.

По его словам, если человек хочет быть героическим, нужно выполнить действия, которые спасают жизнь:

  • не вмешиваться, если не знаешь, что делать;
    • не надо лезть туда, где есть прямая опасность. Например, дом, который пылает, даже если там есть другой человек и он просит помощи. "Вы чем поможете, если у вас нет оборудования, нет знаний, что делать?" - указал он.

      На уточнение, то стоять и смотреть, как дом горит, Федоровский ответил: "Нет".

      Он отметил, что есть куча работы, которую надо делать:

      • нужно спросить у тех, кто оказывает помощь профессионально, чем помочь. У них всегда есть ответ, чем помочь;
        • можно помогать администрировать, можно принести воды, можно, как это делает Красный Крест, оказать психологическую помощь;
          • важно вызвать соответствующую службу, описывая, что происходит.

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            Анна Мурашко

            Анна Мурашко

            ОбществоЗдоровьеЛайфхак
            Израиль
            Великобритания
            Германия
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