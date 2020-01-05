Чотирнадцять очок Михайлюка допомогли "Детройту" обіграти фіналістів НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Уродженець Черкас Святослав Михайлюк провів результативний виступ у матчі НБА проти "Голден Стейт Ворріорс", передає кореспондент УНН.
Гравець “Пістонс” вийшов у старті клубу Східної конференції НБА і після кількох неточних проходів відправив два 3-очкових в кільце господарів паркету. Далі Михайлюк відзначився в 2 і 3 чвертях ще по дальньому влучанню, а також двома штрафними покарав команду із “Золотого штату” через два технічні зауваження Дреймонда Гріна.
Як наслідок за 30:23 хвилини українець набрав 14 очок (0/3 двоочкові, 4/9 триочкові, 2/2 штрафні) при 3 передачах, 2 підбираннях, перехопленні і при 5 втратах, а його клуб виграв 111:104.
Примітно, що втрьох останніх матчах Михайлюк двічі набирав по 14 очок і одного разу 15 після того, як його конкурент по позиції Кеннард вилетів з гри через травму.
Нагадаємо, що “Голден Стейт” минулого чемпіонату НБА дійшли до фіналу, де поступилися “Торонто Репторс”.