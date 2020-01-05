Четырнадцать очков Михайлюка помогли "Детройту" обыграть финалистов НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Уроженец Черкасс Святослав Михайлюк провел результативное выступление в матче НБА против "Голден Стэйт Уорриорз", передает корреспондент УНН.
Игрок “Пистонс” вышел в старте клуба Восточной конференции НБА и после нескольких неточных проходов отправил два 3-очковых в кольцо хозяев паркета. Далее Михайлюк отличился во 2 и 3 четвертях еще по дальним попаданием, а также двумя штрафными наказал команду из “Золотого штата” благодаря двум техническим замечаниям Дреймонда Грина.
В результате за 30:23 минуты украинец набрал 14 очков (0/3 двухочковые, 4/9 трехочковые, 2/2 штрафные) при 3 передачах, 2 подборах, перехвате и при 5 потерях, а его клуб выиграл 111:104.
Примечательно, что втроем последних матчах Михайлюк дважды набирал по 14 очков и однажды 15 после того, как его конкурент по позиции Кеннард вылетел из игры из-за травмы.
Напомним, что “Голден Стэйт” прошлого чемпионата НБА дошли до финала, где уступили “Торонто Рэпторс”.