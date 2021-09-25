Чотири області України відповідають "помаранчевій" зоні карантину – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Чотири області України через перевищений рівень госпіталізацій із COVID-19 відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 25 вересня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки відповідають:
У цих регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих).
У Дніпропетровській, Донецькій, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.
Додамо
Протягом 24 вересня в Україні зареєстрували 8 267 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 035, летальних випадків — 133.