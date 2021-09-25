Четыре области Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина – МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Четыре области Украины из-за превышения уровня госпитализаций с COVID-19 соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 25 сентября “оранжевой” зоне эпидемической опасности соответствуют:
В этих регионах превышен уровень динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона “зеленой” зоны — не более 50% больных).
В Днепропетровской, Донецкой, Черкасской областях превышение зафиксировано три дня подряд.
Добавим
В течение 24 сентября в Украине зарегистрировали 8267 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 2035, летальных случаев — 133.