Чотири човни, що перевозили сотню мігрантів, висадили їх на італійському отрові Лампедуза
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Чотири човни з більш ніж 500 мігрантами висадилися на Лампедузі (невеликий італійський вулканічний острів в Середземному морі, в 205 км від Сицилії) після того, як італійська влада перехопила їх біля узбережжя середземноморського острова, повідомило в неділю інформаційне агентство ANSA, передає УНН.
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ANSA повідомило, що один з човнів, на борту якого знаходилося 325 осіб, був перехоплений в 8 милях від острова Лампедуза.
Патрульне судно, що належить італійській податковій поліції, яка займається фінансовими злочинами і контрабандою, супроводжувало другий човен, на якому знаходилося близько 90 осіб, повідомляє ANSA.
Два інші човни, на борту яких знаходилися 98 і 16 осіб, висадилися на середземноморському острові в неділю, повідомляє інформагентство. Всі мігранти були переміщені в так звану “гарячу точку”, острівний центр мігрантів.
Лампедуза є одним з основних пунктів висадки на маршруті мігрантів, що їдуть в основному з Тунісу і Лівії до Європи.
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Країни, що входять в Євросоюз, за час пандемії протизаконним способом перешкодили проникненню в Європу щонайменше 40 тис. біженців, що призвело до загибелі більше 2 тис. осіб