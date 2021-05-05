ЗМІ: більше 2 тисяч мігрантів загинули через міграційні заходи ЄС

Деталі

Видання зазначає, що в ході однієї з найбільших за останні десятиліття операцій з масової висилки європейські країни за підтримки Агентства ЄС з контролю зовнішніх кордонів Frontex систематично відтісняли тисячі гнаних війною біженців, в тому числі дітей, вдаючись до незаконної тактики із застосуванням насильства і жорстокості по відношенню до людей під час затримання або транспортування.

З січня 2020 року, не дивлячись на скорочення чисельності припливу мігрантів, Італія, Мальта, Греція, Хорватія та Іспанія посилили свою міграційну політику. Після введення часткового або повного закриття кордонів, щоб зупинити спалах нового коронавірусу, ці країни залучили приватні судна для перехоплення човнів, що терплять лихо і відправки біженців в центри утримання під вартою. Неодноразово надходили повідомлення про те, що людей били, грабували, роздягали догола на кордоні або залишали в морі, зазначає видання.

Данська рада у справах біженців (ДРК) підрахувала, що Хорватія з початку пандемії відтіснила від своїх кордонів в Боснію і Герцеговину майже 18 тис. мігрантів. Мережа моніторингу насильства на кордоні (BVMN), яка складається з 13 НУО, в свою чергу заявила, що Греція з січня 2020 року не дозволила висадитися на свій берег понад 6 тис. мігрантів. У зв’язку з цим проти Греції в Європейський суд з прав людини в квітні був поданий позов. Афіни підозрюють в тому, що десятки мігрантів були кинуті в море на рятувальних плотах після того, як деякі з них були побиті. У справі стверджується, що грецькі патрульні катери відбуксирували човни з мігрантами назад в турецькі води і кидали людей в морі без їжі, води та рятувальних жилетів.

Доповнення

Тільки недавно з Середземного моря врятували майже 100 нелегальних мігрантів.