З Середземного моря врятували майже 100 нелегальних мігрантів

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Берегова охорона Лівії в четвер врятувала 99 нелегальних іммігрантів біля західного узбережжя міста Мелліта, оскільки їх човен тонув.

Наразі цього року біля лівійського узбережжя врятовано понад 6 тис. нелегальних іммігрантів, включаючи жінок та дітей, повідомляє Міжнародна організація з міграції. Їх відправляли в переповнені приймальні центри по всій Лівії.

Нагадаємо

Біля берегів Лівії у Середземному морі перекинувся гумовий човен, загинули до 130 мігрантів з Африки.