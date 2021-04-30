З Середземного моря врятували майже 100 нелегальних мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Берегова охорона Лівії урятувала з Середземного моря поблизу узбережжя країни 99 незаконних мігрантів. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.
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Берегова охорона Лівії в четвер врятувала 99 нелегальних іммігрантів біля західного узбережжя міста Мелліта, оскільки їх човен тонув.
Наразі цього року біля лівійського узбережжя врятовано понад 6 тис. нелегальних іммігрантів, включаючи жінок та дітей, повідомляє Міжнародна організація з міграції. Їх відправляли в переповнені приймальні центри по всій Лівії.
Нагадаємо
Біля берегів Лівії у Середземному морі перекинувся гумовий човен, загинули до 130 мігрантів з Африки.