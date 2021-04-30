Из Средиземного моря спасли почти 100 нелегальных мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Береговая охрана Ливии спасла из Средиземного моря у побережья страны 99 незаконных мигрантов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
Береговая охрана Ливии в четверг спасла 99 нелегальных иммигрантов у западного побережья города Меллити, поскольку их лодка тонул.
Пока этого года у ливийского побережья спасено более 6 тыс. нелегальных иммигрантов, включая женщин и детей, сообщает Международная организация по миграции. Их отправляли в переполненные приемной центры по всей Ливии.
Напомним
У берегов Ливии в Средиземном море перевернулась резиновая лодка, погибли до 130 мигрантов из Африки.