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Из Средиземного моря спасли почти 100 нелегальных мигрантов

Из Средиземного моря спасли почти 100 нелегальных мигрантов

Киев  •  УНН

 • 14244 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Береговая охрана Ливии спасла из Средиземного моря у побережья страны 99 незаконных мигрантов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.

Детали

Береговая охрана Ливии в четверг спасла 99 нелегальных иммигрантов у западного побережья города Меллити, поскольку их лодка тонул.

Пока этого года у ливийского побережья спасено более 6 тыс. нелегальных иммигрантов, включая женщин и детей, сообщает Международная организация по миграции. Их отправляли в переполненные приемной центры по всей Ливии.

Напомним

У берегов Ливии в Средиземном море перевернулась резиновая лодка, погибли до 130 мигрантов из Африки.

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