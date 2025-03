У берегов Ливии в море утонули 130 африканских мигрантов

Цитата

“После многочасовых поисков, сбылись наши худшие опасения. <...> С тех пор мы прибыли сегодня на место происшествия, мы не нашли ни одного уцелевшего, хотя мы видели по крайней мере десять тел вблизи аварии ”, - заявили в организации.

“This is the reality in the #CentralMediterranean : States abandon their responsibility to coordinate SAR operations, leaving private actors and civil society to fill the deadly void they leave behind . We can see the result of this deliberate inaction in the sea around our ship . ” pic.twitter.com/hyygrANvft

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) April 22, 2021

Напомним

У побережья Туниса произошла авария корабля, в котором погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок.