Біля берегів Лівії в морі потонули 130 африканських мігрантів

Цитата

“Після багатогодинних пошуків, збулися наші найгірші побоювання. <...> Відколи ми прибули сьогодні на місце події, ми не знайшли жодного вцілілого, хоча ми бачили принаймні десять тіл поблизу аварії”, — заявили в організації.

"This is the reality in the #CentralMediterranean: States abandon their responsibility to coordinate SAR operations, leaving private actors and civil society to fill the deadly void they leave behind. We can see the result of this deliberate inaction in the sea around our ship." pic.twitter.com/hyygrANvft

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) April 22, 2021

Нагадаємо

Біля узбережжя Тунісу сталася аварія корабля, в якому загинув 41 мігрант, в тому числі одна дитина.